Radolfzell Dorfhelferinnen sind oft die Retter in der Not

Dorfhelferinnen sind oft die Retter in der Not

Dorfhelferinnen leisten auch in Radolfzell eine unverzichtbare Arbeit. Nun wurde die seit 30 Jahren bestehende Kooperation mit der Sozialstation gefeiert.

Mutter oder Vater wird krank, der Haushalt liegt brach – was nun? Dorfhelferinnen sind die Retter in der Not. Sie schmeißen den Haushalt auf Zeit, kümmern sich um die Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten. Die Sozialstation Radolfzell-Höri und das Dorfhelferinnen-Werk Sölden haben für solche Einsätze seit 30 Jahren einen Kooperationsvertrag. In einer kleinen Feierstunde würdigte Bürgermeisterin Monika Laule die wertvolle Arbeit und diesen anspruchsvollen Dienst, der hier für die Familien in Radolfzell geleistet wird. Die Stadt hat sich vor einigen Jahren bereit erklärt, das Defizit zu tragen, das durch unterschiedliche Kassenentgelte entstehen kann. Dies bewegte sich zwischen 6000 und 8000 Euro pro Jahr. "Diese Rückendeckung ist wichtig, deshalb klappt auch alles", so Helmut Villinger, Vorsitzender der Sozialstation.

Durchschnittlich 20 bis 25 Familien in Radolfzell holen sich jährlich Hilfe durch eine Dorfhelferin. Im Schnitt dauert der Einsatz drei bis fünf Wochen. So werden von den Dorfhelferinnen jährlich rund 2500 Arbeitsstunden erbracht. Die Sozialstation hat mit Regina Niedballa eine eigene Kraft, die ihr vom Dorfhelferinnenwerk Sölden zugeordnet ist. Wenn diese nicht ausreicht, greift das Dorfhelferinnenwerk auf sein großes Netzwerk mit 280 Mitarbeitern zurück, die über 80 Stationsgebiete verstreut sind. Die Aufgaben der Familienhelfer sind vielfältig. Sie betreuen die Kinder, machen den Haushalt oder kochen Essen. Und nicht nur das: Dorfhelferinnen können auch Aufgaben in landwirtschaftlichen Betrieben übernehmen – etwa Melken der Kühe oder Hilfe bei der Ernte, was in unserer Region mittlerweile eine eher untergeordnete Rolle spielt, aber die althergebrachte Berufsbezeichnung erklärt.

Dass in Radolfzell die Familienpflege durch Dorfhelferinnen gesichert ist, bezeichnete Sabine Wegmann, Leiterin der Sozialstation, "als ganz hohes Gut". Die Dorfhelferinnen – staatlich anerkannte Hauswirtschaftsmeisterinnen, Hauswirtschafterinnen oder Familienpflegerinnen – seien hoch qualifiziert. Sie habe größten Respekt davor, was die Frauen leisteten, die manchmal auch an einem Tag in drei Familien im Einsatz sind.

Für die Arbeit, so Elisabeth Groß, Leiterin des Dorfhelferinnenwerks Sölden, seien Geduld, Stressresistenz, Einfühlungsvermögen, aber auch eine gute körperliche Konstitution nötig. Auch Organisationstalent sowie die Fähigkeit, sich schnell auf neue Situationen einstellen zu können, sind wichtig: "Die Schwierigkeit besteht oft darin, sich innerhalb kürzester Zeit auf unterschiedliche Menschen, Wertevorstellungen, Erziehungsstile, Tagesabläufe sowie auf immer andere Orte und Begebenheiten einstellen zu können." Oft werden Dorfhelferinnen in komplizierten und schwierigen Familienverhältnissen eingesetzt. Dem müsse man auch nervlich gewachsen sein. Nicht immer planbar sind die Arbeitszeiten. Denn die richten sich nach dem jeweiligen Einsatz. Das kann auch mal um vier Uhr früh sein.

"Es ist wichtig, dass die Kinder in guten Händen sind", schloss Stadtpfarrer Michael Hauser das Grußwort der katholischen Kirche, Trägerin der Sozialstation Radolfzell-Höri. Er erfahre viel Positives über den wertvollen Dienst und sei froh, dass er durch die Kooperation mit Sölden weiter geschultert werden könne.

Rechtsanspruch auf Haushaltshilfe

Familien mit Kindern unter zwölf Jahren haben gesetzlichen Anspruch (SGB V) auf eine Haushaltshilfe – ebenso landwirtschaftliche Betriebe, wenn

die Frau und Mutter beziehungweise der haushaltsführende Teil der Familie ausfällt,

bei einer Schwangerschaft Risiken auftreten oder nach der Entbindung,

aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls der Haushalt zeitweise nicht weitergeführt werden kann,

Mutter/Vater an einer Reha-Maßnahme beziehungsweise einer Kur teilnehmen oder sich im Krankenhaus befinden,

aufgrund von körperlicher oder seelischer Überforderung vorübergehend Hilfe gebraucht wird.

Der Einsatz von Dorfhelferinnen wird von der Krankenkasse genehmigt und bis zu 26 Wochen finanziert. Privatversicherte haben keinen Anspruch.

So geht man vor

Als erstes benötigt man vom Hausarzt oder Klinikarzt eine Verordnung für eine Haushaltshilfe, in der festgelegt sein muss, für wie viele Stunden am Tag und für welche Tätigkeiten Hilfe erforderlich ist. Damit geht man zur Krankenkasse, die über den Umfang (Stundenzahl) der Hilfe entscheidet. Sobald die Krankenkasse den Antrag bewilligt hat, was in der Regel kurzfristig geschieht, kann man sich an das Dorfhelferinnenwerk oder die Sozialstation wenden.

Regina Niedballa: "Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen"

Regina Niedballa ist 59 Jahre alt und seit acht Jahren als Dorfhelferin unterwegs.

Frau Niedballa, wie sind Sie zu Ihrer Tätigkeit als Dorfhelferin gekommen?

Ich war mit vier Kindern alleinerziehend und hatte mich für eine lange Familienzeit entschieden. Als Hauswirtschaftsleiterin war ich zuletzt in einem Mensabetrieb tätig. Da habe ich die Anzeige des Dorfhelferinnenwerks gelesen, die mich sofort angesprochen hat, weil der Beruf Dorfhelferin schon früher eine Option für mich war.

Was ist Ihre Motivation?

Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Wenn ich etwas Sinnvolles für die Mitmenschen machen kann, dann bereichert mich das. Ich gebe etwas, bekomme von den Familien oft viel zurück und lerne auch dabei. Das ist etwas sehr Wertvolles.

Wie sehen die Notsituationen aus, bei denen Sie im Einsatz sind?

Meist sind es klassische Erkrankungen oder Unfälle, die Familien in Not bringen. Immer häufiger komme ich in letzter Zeit in Familien mit schweren Krankheitsbildern wie Krebs oder mit psychischen Belastungen. Öfter werden wir auch in Familien mit Migrationshintergrund gerufen. Das ist eine besondere Herausforderung, da wir es mit unterschiedlichen Kulturen zu tun haben. Da braucht es gutes Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl, um der Betreuung gerecht zu werden.

Fragen: Marina Kupferschmid