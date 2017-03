Gaienhofen Dirigent des Vokalensembles: "Die Zuhörer sollen das Amen spüren"

Siegfried Schmidgall, Leiter des Vokalensembles Gaienhofen, spricht über das nächste Projekt mit großen Kompositionen von Mozart und Beethoven.

Herr Schmidgall, Sie blicken nun auf 25 Jahre Chorgeschichte des von Ihnen mitgegründeten Vokalensembles Gaienhofen zurück, dessen Dirigent Sie sind. Gab es einen Höhepunkt, an den Sie sich besonders gern erinnern?

Nach 25 VEG-Jahren gibt es natürlich zahlreiche Höhepunkte. Viele schöne Konzertprojekte waren dabei. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir neben der Messe h-moll von Johann Sebastian Bach 2008, eine Herausforderung, die der Chor fantastisch gemeistert hat, nachzuhören auf unserer CD, zwei Konzerte in der Höri-Halle Gaienhofen: das Konzert in der Walpurgisnacht 2005 und das Weihnachtskonzert 2014 Gloria in excelsis Deo. Sehr gerne erinnere ich mich auch an Konzertprojekte mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz: Josef Haydn – Die Schöpfung 2012 und natürlich unser erstes gemeinsames Konzert im Jahr 2000 Carl Orff – Carmina Burana – Open Air auf der Landesgartenschau in Singen. Höhepunkte waren auch unsere Chorreisen: unvergesslich Schottland mit dem Konzert in der Kathedrale St. Giles/Edinburgh, Venedig mit dem Gottesdienst im Markus-Dom und das Konzert im St. Veits-Dom zu Prag.

Sie sind Posaunist und Organist, Kantor und Musikpädagoge. Welche Bedeutung hat für Sie in diesem Rahmen das Vokalensemble Gaienhofen?

Wenn ich darüber nachdenke, dann mischt sich all dies in ganz besonderer Weise bei meiner Dirigententätigkeit im VEG: als Posaunist und Dirigent des Auenwald-Brass-Ensembles nutzen Chor und Bläser die Verbindung über mich, um gemeinsame Projekte zu realisieren wie Konzerte oder Chorreisen. Bläser und Chor unterstützen meine Kantorentätigkeit, indem wir immer wieder festliche Gottesdienste zum Beispiel für die Gemeinde auf der Höri oder im Rahmen von Chorreisen gestalten. Die Chormitglieder helfen mir in vielerlei Hinsicht bei meiner Arbeit als Schulkantor und Musikpädagoge. Seit 25 Jahren besteht die gegenseitige Kooperation und Unterstützung mit der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen, die in der Vereins-Satzung des Vokalensembles Gaienhofen fest verankert ist. Im Rahmen dieser Kooperation ermöglichen wir den Kindern und Jugendlichen, klassische Werke mit professionellen Ensembles aufzuführen und große gemeinsame Chorprojekte zu erleben. Das ist wirklich eine ganz besondere, einmalige und glückliche Konstellation, die hier in Gaienhofen entstanden ist!

Eine Mozart-Messe und Beethovens Ode „An die Freude“ in einem Festkonzert – wie passt das zusammen? Und was bedeutet für Sie das Motto Himmel und Erde?

Johann Wolfgang von Goethe hat die Antwort: „Die Heiligkeit der Kirchenmusiken, das Heitere und Neckische der Volksmelodien sind die beiden Angeln, um die sich die wahre Musik herumdreht. Auf diesen beiden Punkten beweist sie jederzeit eine unausbleibliche Wirkung: Andacht oder Tanz.“ Mit unserem Jubiläumskonzert wollen wir genau dies vermitteln: In der Musik von Mozart und Beethoven klingen Himmel und Erde, Kirchen- und Volksmusik. Die Musik dieser beiden Werke ist Andacht und Tanz, Trauer und Freude, Frage und Antwort. Mit dem Wissen um die Tiefe der Musik Mozarts und Beethovens haben wir diese beiden so unterschiedlichen und in gleicher Weise wunderbaren Werke verbunden. Die c-moll Messe, die Mozart unvollendet hinterließ, erklingt im Kontext mit dem dritten und vierten Satz der neunten Symphonie von Beethoven. Ich wünsche mir, dass Mitwirkende und Zuhörer in der Ode „An die Freude“, gesungen von Jugendlichen, Erwachsenen und professionellen Solisten, das Amen spüren. Ein Amen, das eine Vision der Mitmenschlichkeit und der Brüderlichkeit übermittelt, die in unserer Welt des Umbruchs so wichtig geworden ist.

Im Jubiläumskonzert tritt Ihr Chor gemeinsam mit den Kantoreien der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen auf. Wie schaffen Sie es immer wieder, jugendliche Sängerinnen und Sänger für so ein klassisches Programm zu begeistern?

Wenn der Einstieg gelingt, zum Beispiel mit einer einprägsamen Melodie oder einem guten Text, dann spüren die Jugendlichen rasch, dass es sich lohnt, Neues kennen zu lernen und dass klassische Musik sehr viel Spaß machen kann. Im aktuellen Fall singen wir als Europa-Schule die Europa-Hymne. Die Hauptmelodie ist durch den Unterricht bereits vertraut. In den Proben merken die Jugendlichen, dass diese Musik begeistert und zu Höchstleitungen animiert. Es macht dann große Freude, wenn es ihnen gelingt, die stimmliche Herausforderung zu meistern. Wenn dann alles mit großem Orchester und Solisten zum Konzert zusammenwächst, entwickelt sich das zu einem unglaublichen Erlebnis für alle Beteiligten.

Nach Himmel und Erde wird es weitergehen für Sie als Dirigent des Vokalensembles. Welche neuen Projekte mit dem Chor – vielleicht auch andere Konzertformate und Konzertanlässe – können Sie sich vorstellen?

Zunächst wird es, zum Abschluss des VEG-Jubiläumsjahres im Dezember wieder zwei große Weihnachtskonzerte mit den beiden Schulkantoreien, der Klassischen Philharmonie Gaienhofen, den Bläsern und großem Schlagwerk in der Höri-Halle geben. 2018 geht das VEG wahrscheinlich wieder auf Chorreise und gibt eine Sommerserenade für Chor, Solisten, Bläser, Tasteninstrument und Schlagwerk. Musik aus aller Welt – Musik aus fünf Jahrhunderten – die Richtung ist klar, Details müssen noch festgelegt werden – geplant ist eine fröhliche, abwechslungsreiche Mischung aus weltlichen und geistlichen Werken.

