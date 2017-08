Radolfzell Dîner en Blanc: 600 Radolfzeller speisen ganz in Weiß

Die Premiere des Dîner en Blanc zum Stadtjubiläum an der Hafenmole ist rundum gelungen. 600 Radolfzeller erlebten einen ausgelassenen Abend ganz in Weiß.

Selten wurden Wetter und Wetter-App genauer beobachtet: Am Vorabend krachende Gewitter, noch am Samstagmorgen ergiebige Schauer. Doch um 11 Uhr kommt Nina Hanstein, Leiterin der Tourist- und Stadtmarketing, aus dem Büro und strahlt: Das Dinner findet statt! Die Bänke und Tische stehen bereits entlang des Seeufers, ihre Mitarbeiterinnen haben Abzieher in den Händen, jetzt soll vorbereitet werden. Ein letzter Schauer wird um 14 Uhr erwartet, danach erst können die Hussen aufgezogen und die Tische dekoriert werden. Eine Reihe weißer Luftballons markiert die Sitzlinie am See, und der ZG Raffeisen-Markt spendierte 200 kleine Blumenvasen, bestückt mit einer weißen Rose und Schleierkraut. Doch eine Hochzeit sollte es nicht werden, sondern ein „Dîner en Blanc“, ein gemeinsames Abendessen der Radolfzellerinnen und Radolfzeller zur Feier des Stadtjubiläums.

Um 18 Uhr war die Tafel bereitet und die ersten Gäste kamen an: Schwer beladen mit Körben und Rucksäcken, einer hat die Kühlbox auf den Fahrradträger montiert, der nächste zieht einen Einkaufsroller hinter sich her. Alle sind weiß gekleidet wie gewünscht, so weiß wie es der Kleiderschrank eben hergab. Dekoriert wurde vom Baby bis zum Mops alles, was Beine hat. Aber auch die weiße Etagere für den Tisch wurde mitgebracht, genau wie das weiße Porzellan. An Tisch vier wird bereits gewitzelt: „Hemdglonker im Sommer“ oder „Marmonentreff an der Mole“, so lauten die Titelvorschläge. „Reichenau auf Sommerausflug“ oder „Ärztekongress – Partnerprogramm“, steuern die Nachbarn bei. Man kommt sich ein wenig verkleidet vor. Doch der Crémant mundet vorzüglich, die ersten Vorspeisen werden ausgepackt.

Am Stand der Stadt werden spontane Gäste begrüßt und zu freien Plätzen geleitet. Man hält Tellersets, die man für ein kleines Entgelt leihen konnte bereit, sollte jemand nicht versorgt sein, ein Stand nebenan wartet mit Brot, Dips und Süßem auf, ein Cafémobil mit Koffein. 500 Gäste hatten sich im Vorfeld bereits angemeldet und wurden via Mail mit Platznummern versorgt. Am Tag selbst kam um 12.38 Uhr sogar nochmals die Bestätigung, dass das Diner stattfindet.

Nun nahm das Fest seinen Lauf, die Plätze füllten sich. Rudolf Hartmann am Akkordeon und Menuhin Reinen mit der Violine spielten dazu. Sie wanderten zunächst nach links, doch die Tafel war lang. An Tisch vier, vorne unter den Platanen, hatte man sich abgestimmt: Zum Aperó gab es Gemüsestifte mit hausgemachter Aioli (nach Rezept von Erika Melsbach), als erste Vorspeise Vitello Tonnato. Zum Zwischengang zart geräucherte Forelle und Garnelen auf Alplinsensalat. Dazu nun Rosé.

OB Martin Staab diniert einige Tische weiter: „Pollo alla Saltimbocca“, selbst zubereitet, die Frau an seiner Seite nickt bestätigend. Er findet die Veranstaltung toll und ist froh, dass es mit dem Wetter geklappt hat. Die Sonne versinkt besonders pittoresk über dem Hegau und taucht den Hafen in Rosé. Der krönende Abschluss: zwei Schwarzwälder Kirschtorten, vom Bäckermeister der Bäckerei Engelhardt spendiert. Michael und Renate Hornung hatten die Torten in einer logistischen Meisterleistung von der Höllstraße bis zur Mole geschaukelt und durften sie bei Jürgen Hunger vom Molencafé in der Kühlung parken. Nun schneiden sie auf und servieren entlang der Tafel – bis über den Bürgermeistertisch haben die Torten gereicht.

Ein Fest zum Mitarbeiten, aber auch zum Mitfeiern: Die Stimmung war gelöst, quer über die Tische wurden Leckereien gereicht und Gespräche geführt. „Es hat mir unglaublich gut gefallen“, sagt beispielsweise Renate Schorr aus Radolfzell. „Wir wurden direkt einbezogen, sagt Martina Döpke aus Böhringen, sie ist zusammen mit ihrer Freundin Hansi Heidfeld aus Radolfzell gekommen: „Es war richtig schön und wir hatten viel zu lachen“, sagt sie und wünscht sich, dass das Fest im nächsten Jahr wieder stattfindet. Wird es, hat Oberbürgermeister Staab versichert. Der Prototyp ist in jedem Fall wunderbar gelungen.

Aufwändige Logistik

Eine Großveranstaltung erfordert jede Menge Kleinarbeit: Vom Stadtmarketing kümmerte sich Kim Behrens als Projektmanagerin um das Dinner, unterstützt wurde sie von Melina Meuli, Studentin der Hochschule in Ravensburg. Sie organisierten die Sitzordnung und die Mailings, suchten die die Deko aus. Für jede Veranstaltung muss zudem eigens ein Sicherheitskonzept geschrieben werden. Die nächste Großveranstaltung an der Mole wird das SWR1 Pfännle sein: Das kulinarische Fest mit Erzeugermarkt und Bühnenprogramm (Showkochen) findet am 24. September 2017 am Konzertsegel statt. (dob)