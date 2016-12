Radolfzell Diebin stiehlt aus Versehen zwei rechte Schuhe - doch das war nicht alles

Eine Frau hat am Dienstag mutmaßlich zwei Schuhe aus einem Schuhgeschäft gestohlen. Erst im Parkhaus in der Markthallenstraße fiel ihr gegen 18.30 Uhr auf, dass sie zwei gleich aussehende rechte Schuhe unterschiedlicher Größe entwendet hatte.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ging die Frau daraufhin in das Geschäft zurück und zeigte gegenüber einer Mitarbeiterin Interesse an den Schuhen. Nachdem die Mitarbeiterin das Fehlen der beiden rechten Schuhe bemerkt hatte und nach ihnen suchte, nahm die Frau in einem günstigen Moment einen zu ihren entwendeten Schuhen passenden linken Schuh und flüchtete damit aus dem Laden.



Aufgrund von Überwachungstechnik im Parkhaus wurde die Frau noch am gleichen Tag ermittelt. In ihrer Wohnung wurden die gestohlenen Schuhe sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.