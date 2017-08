Radolfzell Diebe nehmen hochwertige Handwerkmaschinen mit

Während der Mittagspause hat ein Dieb mehrere Maschinen von einer Baustelle gestohlen.

Zum wiederholten Mal sind am Dienstagnachmittag Handwerksmaschinen auf einer Baustelle in der Josef-Bosch-Straße entwendet worden. Im jüngsten Fall nutzte der Täter laut Bericht der Polizei die Mittagspause einer Firma und nahm einen Schlagbohrer, eine Flex sowie eine Handkreissäge und eine Stichsäge, jeweils der Marke Stihl, im Gesamtwert von mehreren hundert Euro mit. Der Diebstahl soll sich zwaischen 13.30 und 13 Uhr ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, in Verbindung zu setzen.