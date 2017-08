Radolfzell Dieb verliert Rucksack mit Diebesgut, Handy und Personalausweis

Zwar konnte ein Dieb aus einem Einkaufsmarkt in der Zeppelistraße entkommen, seine Habseligekeiten hat er allerdings verloren. darunter auch den Personalausweis.

Ein 22-Jähriger ist beim Diebsthal in einem Einkaufsmarkt in der Zeppelinstraße am Dienstagabend zwar auf frischer tat ertappt worden, fliehen konnte er dennoch. Der 22-Jährige war laut Bericht der Polizei dabei beobachtet worden, wie er mehrere Artikel aus den Verkaufsregalen nahm und diese in seinen mitgeführten Rucksack steckte, mit dem er anschließend das Gebäude verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Als eine Angestellte den Mann nach dem Kassenbereich ansprach und aufhalten wollte, stieß der 22-Jährige die Frau zu Seite und flüchtete aus dem Einkaufsmarkt. Dabei verlor er den Rucksack mit dem darin befindlichen Diebesgut. In dem Rucksack befanden sich auch ein Mobiltelefon sowie der Personalausweis des Tatverdächtigen.