Radolfzell Die schrecklichen Folgen von Leichtsinn am Bahngleis als Schul-Thema

Der Bundespolizist Thomas Heim warnt Schüler mit drastischen Beispielen, aber ohne erhobenen Zeigefinger vor möglichen Folgen leichtsinniger Spiele am Bahngleis. Der Beamte kennt die schrecklichen Folgen aus eigener Erfahrung.

An seinem Hüftgurt hängen eine Lampe, ein Pfefferspray, ein Teleskop-Stock und ein Messer sowie Handschellen und eine Pistole. Bis zum Amoklauf eines Schülers mit 14 Toten in Winnenden kam der Bundespolizist ohne Waffen zu seiner Präventionsarbeit in die Schulen. Falls erneut Amokläufe drohen würden, könne er die Schüler so beschützen, erläutert Thomas Heim auf Nachfrage eines Schülers an der als waffenfrei geltenden Schule.



Thomas Heim folgt einer Einladung an die Radolfzeller Gerhard-Thielke-Realschule. Aufmerksam beobachtet er, wie die Schüler den Raum betreten und zählt sie einzeln durch – bis Anika Mertz das Klassenzimmer betritt. Sie ist die 15 000. Schülerin, die der Polizist mit seiner Präventionsarbeit erreichen konnte. "Gefährliche Spiele" bringt Heim als Thema in die Radolfzeller Schule mit. Er klärt über den Irrsinn sogenannter Mutproben auf und beschreibt Fahrlässigkeiten an Bahnhöfen, in Zügen, an Bahngleisen und Bahnschranken sowie an Hochspannungsleitungen, die tödlich enden können. Thomas Heim ist für seine Präventionsarbeit aus eigener Erfahrung motiviert. Er war Unfallermittler und erlebte zwei tödliche Bahnunfälle von Jugendlichen, die ihn heute noch in Gedanken verfolgen.

Zug-Surfer fahren nicht im Zug, sondern auf dem außen liegenden Trittbrett mit. Nach 800 Metern verließen einen jungen Zug-Surfer die Kräfte beim Festhalten, erinnert sich Thomas Heim. Der Junge geriet in Panik, stürzte mitten auf die benachbarten Gleise und brach sich mehrfach beide Beine. Bewegungslos musste der Zug-Surfer mit ansehen, wie sich der Gegenzug nach Konstanz näherte. Er starb durch den Zusammenprall. Ein weiterer Junge stand vor verschlossenen Zugtüren und setzte sich in Singen auf die Kupplung zweier Zugwaggons. Bei einer Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde erfasste ihn der Luftdruck eines entgegenkommenden Zuges und schleuderte ihn davon. Auch er starb.

Grundsätzlich sollten Türen erst beim Stehen des Zuges geöffnet werden, denn es könne vorkommen, dass auch Zugführer die Türverriegelungen vergessen – überall geschehen unabsichtlich Fehler, räumt der Bundespolizist ein. Auch auf abfahrende Züge sollte man nicht aufspringen, rät Heim. Er kennt einen Mann, der seit einem Unfall in einem Rollstuhl sitzt. Thomas Heim erklärt die vollautomatischen Bahnschranken an den Bahnübergängen, die die Achsen herannahender Züge mittels Magneten zählen. Schranken seien auf Schnellzüge ausgerichtet und können dadurch länger geschlossen bleiben, erläutert Heim. Bei einem Schülerausflug wollte eine Schülerin beim Markelfinger Naturfreundehaus zurück ins Zimmer springen und ignorierte die geschlossene Schranke. Vor den Augen der Zwillingsschwester, der Mitschüler und Lehrer wurde sie vom Zug erfasst.

Der grausame Anblick der Toten war Anlass für den Bundespolizisten, Präventionsunterricht zu geben. Die Lehrer gaben ihren Beruf auf. "Stehen bleiben!", rät der Bundespolizist. Auch wenn Schranken sich grundsätzlich nicht mehr öffnen würden. Keiner sollte die Bahngleise betreten. Heim empfiehlt bei Störungen grundsätzlich den Notruf 110. 90 Prozent der Störungen würden durch Wartende verursacht, die sich auf die Schranken legen. Deren Technik ermittelt den Druck als Unregelmäßigkeit und hält sie aus Sicherheitsgründen geschlossen. Und: "Nicht rennen, sondern zügig weiterlaufen", rät Heim den Schülern, wenn sie zwischen zwei sich schließende Schranken geraten. Hektik könnte sie sonst zum Stürzen im Gefahrenbereich bringen.

Thomas Heim kennt Mutproben junger Männer, die er als Gefährdung vieler Unschuldiger begreift, und die Eitelkeit sieben junger Frauen im Landkreis, die auf Gleisen lebensgefährliche Selbstportraits mit ihren Handys machten. Herannahende Züge können bei einer Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometer Distanzen von 39 Meter pro Sekunde überwinden. Die Schrecksekunde reicht oftmals für eine Flucht nicht aus.

Stromschläge aus normalen Steckdosen sind schmerzhaft und enden mitunter tödlich. Doch Hochspannungsleitungen der Züge sind noch viel stärker. Der Sicherheitsabstand sollte mindestens 1,5 Meter betragen. Darunter könne auch ohne eine Berührung ein Stromschlag durch einen Lichtblitz entstehen. Durch die Kabel fließen 1200 Ampere Stromstärke mit einer Kurzschluss-Spannung von 18 000 Volt.

Thomas Heim möchte bei den Schülern aber keine Angst verbreiten, sondern eher aufklären. Dabei stellt er das Szenario einer Zugentgleisung nach, bei dem eine 13-jährige Schülerin einen Stein auf die Bahngleise legt und ein Schaden von zwei Millionen Euro entsteht. Zwar folge eine Strafanzeige, doch ihr Alter schütze sie vor einer Bestrafung, klärt Heim auf und weist auf eine kleine Einschränkung hin: Ab dem siebten Lebensjahr sei man bedingt geschäftsfähig und für sein grob fahrlässiges Handeln verantwortlich. Der Schaden von zwei Millionen Euro könne Zeit ihres Lebens durch Pfändungen mit Zins und Zinseszins eingetrieben werden.

Die Aufgaben der Bundespolizei

Die Bundespolizei (BPOL) ging im Jahr 2005 aus dem Bundesgrenzschutz (BGS) hervor, dessen Hauptaufgabe im Schutz der Landesgrenze bestand. Ab dem Schengener Abkommen und der Wiedervereinigung änderte sich das Spektrum grundsätzlich. Grenzpolizeiliche Aufgaben nahmen stark ab, bahnpolizeiliche und die Flughafensicherheit kamen hinzu. In Grundsatzentscheidungen verwendeten Richter Begriffe wie Sonderpolizei, Polizei mit begrenzten Aufgaben oder Polizei des Bundes. Die BPOL sichert eigene Einrichtungen und Behörden und leistet Prävention vor Straftaten. Sie überwacht die Grenzen zu Land, Wasser und Luft, kontrolliert den grenzüberschreitenden Verkehr und übernimmt die Aufgabe der Bahnpolizei. Sie schützt vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs und schützt die Verfassungsorgane des Bundes. Im Notstands- und Verteidigungsfall übernimmt sie polizeiliche Aufgaben.