Radolfzell Die neue "Tanke am See" braucht noch etwas Zeit

Die neue "Tanke am See" braucht noch etwas Zeit

Christoph Manz eröffnet sein neues Kneipenprojekt nicht vor Mai. Die Räume im Herzenareal sind etwas größer als die bisherigen am Untertor.

Während am alten Standort der mittlerweile abgerissenen Tanke in der Brühlstraße (Ecke Untertorstraße) seit Wochen Stillstand herrscht, geht es am neuen umso arbeitsamer zu. Christoph Manz, der 26 Jahre die Kultkneipe Tanke betrieben hat und dann Platz für eine neue Wohnbebauung machen musste, kann sich vor Arbeit nicht retten. Denn er möchte den neuen Standort an der Karl-Wolf-Straße (beim Skaterplatz) im Herzenareal möglichst rasch eröffnen.

Nahe dem See hat Christoph Manz nach langer Suche für einen Ersatz der Tanke ein Areal gepachtet, das zuvor von einem Motorsportclub angemietet war. Die "Tanke am See", wie die künftige Kneipe heißen soll, weist durchaus gewisse Ähnlichkeiten zu dem Vorgänger auf. Sie ist nur geringfügig größer und verspricht damit ein ähnliches Raumgefühl wie die einstige Tanke. Ein vorhandener Tresen wird weiter genutzt, alles andere wird zumindest überarbeitet. Derzeit verrät ein Blick in den künftigen Kneipenraum, dass es noch einiges zu tun gibt. Unter anderem klafft ein großes Loch in der Wand, von dem es, ähnlich wie in der bisherigen Tanke, in eine Lounge gehen soll, in der das Rauchen möglich sein soll.

Für den Anbau auf der Westseite des Gebäudes wartet Christoph Manz auf eine Baugenehmigung. Aus dem Bestand wird noch ein offener Kaminofen übernommen, der eine spezielle Atmosphäre in der Kneipe schaffen kann. Viel mehr mag sich Manz aber gar nicht ausmalen. Nach seiner Erfahrung müssen sich viele Dinge im Zusammenspiel mit den Besuchern erst entwickeln. "Das Grobkonzept steht – ansonsten gilt learning by doing", sagt Christoph Manz. Genügend Übung sollte er in solchen Dingen haben. Denn im Laufe der vergangenen 30 Jahre hat der gebürtige Berliner mehrere Konzepte in Radolfzell realisiert. Am berühmtesten dürfte der Tempel auf dem Kasernenareal gewesen sein, wo Manz in den 90er Jahren einen Club mit Weltruf etablierte. Ähnlich wie später mit dem Tempel im Scheffelhof und der Tanke vor wenigen Monaten musste er aufgrund von Nutzungsänderungen das Feld räumen und praktisch wieder von vorne beginnen.

Sein Konzept für die Tanke am See sieht in vielen Dingen eine Fortführung des bisherigen vor. Die Kneipe soll weiterhin mit wechselnden Veranstaltungen und kleinen Kulturkonzerten für Abwechslung sorgen. Dem neuen Standort im Herzenareal werden voraussichtlich veränderte Öffnungszeiten geschuldet sein. So soll die Tanke am See an den Wochenenden auch tagsüber und in der Woche bereits ab 17.30 Uhr geöffnet sein. Dafür möchte Christoph Manz im Januar und Februar eventuell schließen. Ferner kann er sich eine Erweiterung des Angebots vorstellen, wie er verrät. "Früher oder später wird eine Sport- oder Wellnesskomponente einfließen", lässt er schon einmal wissen. Aber auch da möchte sich Manz noch nicht genauer festlegen.

Zunächst einmal ist er damit beschäftigt, die Möglichkeiten am neuen Standort auszunutzen. Die deutlich größere Außenterrasse muss noch bestuhlt werden. Derzeit fertigt Manz in Eigenarbeit Sitzmöbel, die ein ähnliches Flair heraufbeschwören, wie es viele Tanke-Gäste seit Jahren gewohnt waren und geschätzt haben. Zu einem genauen Eröffnungstermin mag sich Christoph Manz nicht hinreißen lassen. "Wir werden früher fertig sein, als der BER", scherzt er, um dann doch noch eine zeitliche Perspektive zu nennen. "Es wird sicherlich Mai werden", sagt er mit Blick auf die Arbeit, die noch vor ihm liegt.

Das vierte Projekt

Die "Tanke am See", wie die neue Kneipe und Bar im Herzenareal heißen soll, ist bereits das vierte Projekt von Betreiber Christoph Manz in Radolfzell. Nach dem Tempel und dem Tempel im Scheffelhof sowie der Kultkneipe Tanke hat er nach langer Standortsuche das ehemalige Clubheim des Motorsportclubs angepachtet. Das Gebäude bietet eine deutliche größere Außenterrasse und liegt an der Verbindungsachse zwischen dem Parkplatz im Herzen und dem Radolfzeller Seeufer. Eröffnung ist voraussichtlich im Mai. (ja)