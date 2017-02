Die meisten Narren feiern friedlich

Der Hemdglonker-Abend am Mittwoch verläuft überwiegend gewaltlos. Die Polizei verzeichnet drei Körperverletzungen

Radolfzell (lmj/aa) Überwiegend friedlich ist die die Hemdglonkernacht zum Donnerstag in Radolfzell verlaufen. Während des Umzugs, an dem sich rund 2000 Personen beteiligten, habe es keinerlei Störungen gegeben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Auch das anschließend närrische Treiben in der Innenstadt sei überwiegend störungsfrei verlaufen – auch wegen der Sicherheitsvorkehrungen von Seiten der Organisatoren, der Stadt und der Polizei. Hansjörg Blender von der Narrizella Ratoldi schätzt, dass etwa insgesamt 7000 Menschen friedlich gefeiert haben. "Wir sind stolz auf die Radolfzeller Narren – so macht Fasnacht Spaß."

Ganz ohne entsprechende Vorfälle ging der Abend dann allerdings doch nicht vonstatten. Insgesamt bilanziert die Polizei drei Körperverletzungsdelikte und drei Sachbeschädigungen. Ein Gastwirt wird wegen einer Überschreitung der Sperrzeit angezeigt, außerdem wurde gegen zwei zuvor ausgesprochene Platzverweise verstoßen.

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die sich gegen 0.15 Uhr in einem Linienbus am Bahnhofsplatz ereignet hat. In dem Bus mit Fahrziel Steißlingen wurde von einer Gruppe Jugendlicher in weißen Bärenkostümen mit einem Nothammer eine Scheibe eingeschlagen. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Jugendlichen dürften in Steißlingen den Bus verlassen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu den Personen in weißen Bärenkostümen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell zu melden, Telefonnummer: (0 77 32) 95 06 60. Ebenfalls Zeugen sucht die Polizei wegen einer kaputten Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Bahnhofstraße. Ein unbekannter Täter hatte gegen 23 Uhr die Scheibe mit dem Fuß eingetreten und einen Schaden von rund 1500 Euro verursacht. Anschließend sei er mit einem Begleiter in Richtung Busbahnhof geflüchtet. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Radolfzell, Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.