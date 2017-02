Radolfzell Die Teggingerschule ist eine richtige Klepperle-Fabrik

Schüler der Teggingerschule produzieren in vielen Arbeitsschritten etwa 60 Klepperle-Pärchen pro Jahr. Damit dient der Handwerksunterricht auch der Traditionspflege.

Nicht mehr ganz zwei Wochen sind es bis zur Straßenfasnacht. Am 22. Februar beginnt das närrische Treiben in den Straßen Radolfzells mit dem Hemdglonkerumzug. Dann schallt Blasmusik in den Gassen und natürlich darf der Klang der traditionellen Klepperle nicht fehlen. Jedes Jahr brauchen etliche Kinder und Fasnachtsneulinge ein oder besser zwei neue Pärchen der Klanghölzer – eines für jede Hand. Aber: Wie werden die Schlaghölzer heute hergestellt? Und in wessen Händen liegt die Fabrikation?

Zuerst eine Nachricht, die alle traditionsbewussten Fasnachter freuen dürfte: Klepperle werden in Radolfzell wie eh und je mit einer gehörigen Portion Handarbeit hergestellt. Besonders erstaunlich ist vielleicht, dass vor allem kleine Hände einen großen Anteil daran haben. Schüler aus teils weit entfernten Ländern wie Albanien oder der Türkei, deren Familien die Fasnacht mit ihren Bräuchen eher fremd sein dürfte, fertigen den größten Teil der Holzplättchen: Sie tun das in der Klepperle AG der Tegginger-Werkrealschule.

Die Idee der Klepperle-Produktion an der Schule geht auf die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Buhl zurück. Selbst bekennende Fasnachtsanhängerin von Kindesbeinen an, ist sie bestrebt den Nachwuchs zu fördern. Seit 15 Jahren gibt sie an der Teggingerschule Klepperle-Kurse für Kinder und Lehrer, in denen die richtige Haltung und das Aneinanderschlagen der Klanghölzchen sowie die ersten Rhythmen geprobt werden. "Aber ohne neue Klepperle stirbt die Tradition aus", betont die Radolfzellerin. Damit das nicht passiert, wurde die Produktion der Klepperle vor vier Jahren ins Handwerksprogramm der Werkrealschule aufgenommen.

50 bis 60 Klepperle stellen die Schüler pro Jahr her. Einige besonders wertvolle Modelle würden noch von Radolfzeller Handwerkern gefertigt, aber der größte Produzent der Klanghölzchen sei derzeit tatsächlich die Teggingerschule, erzählt Buhl.

Die Tradition zu wahren liegt in Radolfzell vielen am Herzen. So wird die Schule von mehreren Seiten unterstützt: Die Stadtgärtnerei stellt Akazien zur Verfügung. Zwei bis drei Jahre müsse das Holz vor der Verarbeitung lagern und trocknen, damit die Hölzchen später den typischen Klang abgeben können, erklärt der Lehrer Daniel Duske. Die Firma TRW hat der Schule ein Gerät zur Verfügung gestellt, mit dem den Hölzern das Schullogo eingebrannt werden kann. Durch eine jährliche Spende der Messmer-Stiftung konnten erforderliche Maschinen besorgt werden.

Bevor die Schüler loslegen können, muss Daniel Duske die Rohlinge mit der Kreissäge aus den Akazienstämmen schneiden: Etwa 15 Millimeter dicke, fünf Zentimeter breite und 15 Zentimeter lange Holzstücke in Keilform. Dann sind die Kinder dran: Sie zeichnen die Form der Klepperle mit der runden Aussparung für die Finger auf. Es wird gebohrt, geschliffen, die Ränder der Hölzchen werden gerundet, das Logo wird eingebrannt. Zum Schluss werden die Hölzer mit Leinölfirnis geölt. Wenn sie trocken sind, kommt ein Preisschildchen dran und die Klepperle sind bereit ihren Job zu tun: Möglichst melodiös und laut zu schallen. Und das nicht nur beim Hemdglonkerumzug, sondern bei jeder Gelegenheit.

Zur Geschichte

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Kleppern in Radolfzell kaum mehr gepflegt. Anfang der 1920er Jahre nahm der Turnverein sich der Tradition erneut an. Nach einer erneuten, durch den Zweiten Weltkrieg hervorgerufenen Auszeit wurde ab 1950 wieder gekleppert. Bis heute bietet der TV Klepperle-Kurse für Kinder und Erwachsene an. Im Kaufhaus Kratt oder direkt an der Teggingerschule kann man ein Pärchen für Kinder für 12,50 Euro und für Erwachsene für 14,50 Euro kaufen.

Hier gibt's die Klepperle: www.teggingerschule.de