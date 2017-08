Radolfzell Die Tasche  eine Fundgrube fürs Musikkabarett

Barbara Mauch und Petra Schatz begeistern mit ihrem Program "Eine Tasche packt aus" bei der Premiere des Narrizella-Zunfthaussommers.

Es war ein Auftakt zum Zunfthaussommer der Narrizella, wie ihn sich Präsident Martin Schäuble und seine Helfer nur wünschen konnten: Ein begeistertes Publikum im voll besetzten Haus, das die Musikkabarettistinnen Barbara Mauch und Petra Schatz sogleich mit einbanden und immer wieder zum Mitsingen brachten. Nur wer die über die Region hinaus beliebten Künstlerinnen kannte, hätte vermutet, dass man das Thema Taschen so gewitzt, pointenreich und gesanglich wie schauspielerisch großartig präsentieren kann. Nicht nur die Frauen, auch die Männer waren mit großem Vergnügen dabei und freuten sich nach stehend dargebrachtem Beifall über die wiederum faszinierenden Zugaben.

Obwohl das Innere einer Damenhandtasche für Männer tabu ist, plauderte Barbara Mauch so manches Geheimnis aus. Es ging von großen Beuteln, mit deren Inhalt man getrost einige Zeit außer Landes überleben würde, über begehrte Nobelmarken, dem Unikat aus Omas Sammlung und großen Behältnissen für den Einkauf in einem schwedischen Möbelhaus oder dem Besuch beim angesagten deutschen Discounter mit den Schweizer Autos vor der Tür bis zur Männerhandtasche mit trinkbarem Innenleben. Die beiden empfahlen bei der Handtaschenwahl Feng-Shui-Regeln anzuwenden und demonstrierten diverse Trageformen. Dass man das Thema Taschen weit auslegen kann, zeigte die Suche nach dem Taschentuch (unter Einbeziehung mehrerer Besucher) oder der Maultaschen-Blues, in den gleich alle einstimmten.

Gekonnt nutzten die beiden gängige Melodien und griffen Zwischenrufe oder Musik aus der Nachbarschaft humorvoll auf. Stücke in Mundart sowie Bezüge zur offenbaren Einkaufsmetropole Liggeringen – oder war es doch Radolfzell? – und die unnachahmliche Mimik von Barbara Mauch sorgten immer wieder für Lachsalven. Selbst die Zugabe zur bekannten "Carmen"-Melodie im Putzkittel über dem Glitzerkleid wurde so nochmals zu einem grandiosen Genuss.

Ein Abend, der schon neugierig macht auf die weiteren Programmpunkte des Zunfthaussommers. Da die Kartennachfrage nun sicher nochmals steigt, empfiehlt es sich, wochentags bei EP Hiller oder samstags zur Marktzeit bei der Roten Tonne der Narrizella beziehungsweise ab 10.30 Uhr am musikalischen Frühschoppen vor dem Zunfthaus Karten zu sichern. „Wir sind inklusive Altstadtfest mit unserer großen Narrizella-Mannschaft sechs Wochenenden am Stück voll Herzblut im Einsatz, um Radolfzellern und Gästen beste Unterhaltung zu bieten“, betonte Martin Schäuble.