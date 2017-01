Radolfzell Die Stadt zeigt ihr mittelalterliches Gesicht

Neuer Ausstellungsraum im Obergeschoss des Stadtmuseums legt den Schwerpunkt auf Radolfzell im Mittelalter.

Historisch wertvolle Exponate sind ab sofort in einem neu gestalteten Ausstellungsraum des Radolfzeller Stadtmuseums zu sehen. Besonders augenfällig ist dabei ein geradezu Raum füllendes Exponat. Mit einer über sechs Meter langen historischen Wasserleitung aus Eichenholz legt der neue Ausstellungsraum im ersten Obergeschoss ein großes Gewicht auf die Stadt im Mittelalter. Genau das war auch der Wunsch der Verantwortlichen, wie Museumspädagoge Rüdiger Specht gegenüber dem SÜDKURIER erläutert: "Wir wollten das Thema Mittelalter in den Mittelpunkt stellen."

Die aus dem 15. Jahrhundert stammende Wasserleitung, die bei Aushubarbeiten am ehemaligen Aldi-Areal im Juni 2016 in zwei Meter Tiefe gefunden wurde, ist da also genau der richtige Anziehungspunkt. Nach aufwändigen Restaurierungsarbeiten zeigt sich das Exponat nun für die Zukunft bestens präpariert. Alte Pläne des Areals lassen mutmaßen, dass die Leitung Teil des komplizierten Zu- und Abflusssystems für die Mühlen im Westen der Stadt waren. In jedem Fall befanden sie sich außerhalb der historischen Stadtmauern.

Als weiterer Anziehungspunkt darf ein Dokument angesehen werden, dass es in dieser Form lediglich für vier Monate in Radolfzell zu sehen gibt. Katharina Maier, Leiterin der Abteilung Stadtgeschichte, hat beim Generallandesarchiv in Karlsruhe für vier Monate die älteste noch vorhandene Abschrift der Urkunde zur Stadtrechtsverleihung (1267) von Radolfzell ausleihen können. Das Dokument aus dem Jahr 1344 ist auf Pergament geschrieben und ist in einem bemerkenswert guten Zustand. Nach der viermonatigen Ausleihzeit wird eine Replik des Dokuments im Stadtmuseum gezeigt.

Ein ebenfalls auffälliges Ausstellungsstück ist eine Wand füllende Karte des mittelalterlichen Radolfzell. Dort sind gut die Ursprünge der Stadt zu erkennen, die heute noch die Altstadt prägen. Damals bevölkerten gerade einmal 800 Menschen die Stadt, die heute mit dem höchsten Kirchturm (82 Meter) am gesamten Bodensee über die Grenzen hinaus auf sich aufmerksam macht.