Radolfzell Die Stadt ist ohne Schiesser kaum vorstellbar

Zeitlupe: Das Textilunternehmen Schiesser blickt auf 141 höchst wechselvolle Jahre zurück. Der Firmengründer mit sozialem Gewissen schuf eine weltbekannte Firma.

Wenn man von Schiesser spricht, verklären sich hierzulande auch heute noch die Gesichter. Der Name des weltweit bekannten Textilunternehmens ist in Radolfzell so bekannt wie die Namen der drei heiligen Hausherren Zeno, Theopont und Senesius oder des Dichters Joseph Victor von Scheffel.

Freilich war die Bedeutung der Firma Schiesser früher eine andere als zur heutigen Zeit der Arbeitsplatzverlagerungen ins Ausland. Früher ging man in Radolfzell zu Schiesser arbeiten. Treffend schilderte dies anlässlich der 700-Jahr-Feier der Stadt Radolfzell in der 1967 erschienenen SÜDKURIER-Beilage eine Mitarbeiterin mit der geheimnisvollen Autorenbezeichnung "Bettina" wie folgt: "Wenn sich in Radolfzell bei Schiesser die Tore öffnen, wenn die vielen fleißigen Hände von Frauen und Männern ihre Tagesarbeit beendet haben, dann belebt sich die Stadt Radolfzell. Autos stehen Schlange, Frauen eilen zum Einkaufen, junge Mädchen betrachten bummelnd die Schaufenster – man geht Kaffee trinken, hie und da wird ein bißchen geflirtet, oder der See verlockt noch zu einem erfrischenden Bad. Finden sich aber ein paar Schiesserleute zusammen, dann konzentriert sich das Gespräch ganz automatisch fast immer auf 'Schiesser'. Wie auch diese Gesprächsthemen der 'Schiesserianer' sein mögen, im Innersten wird jeder – vom ersten Boß bis zum kleinen Laufjungen – einen gewissen Stolz hegen, daß er bei dieser weltbekannten Firma tätig ist. Doch nicht nur diejenigen, die bei Schiesser ihren Arbeitsplatz haben, sind zufrieden und haben ein gewisses Sicherheitsgefühl. Die Bürger der Stadt Radolfzell sind stolz darauf, daß das vor 91 Jahren in einem Gasthaus von Radolfzell gegründete Unternehmen es zu der heutigen Weltbedeutung gebracht hat."

Seit "Bettina" diese Zeilen verfasst hat, sind nur 50 Jahre vergangen, doch für Schiesser hat sich viel verändert. Die oben geschilderte Kleinstadt-Idylle ist wohl kaum mehr vorstellbar, zu sehr haben auch hier das digitale Zeitalter und die Globalisierung gewütet. Darum soll hier auch nicht von der Insolvenz gesprochen werden, die 2009 das Unternehmen heimsuchte und die es überstehen konnte, wenn auch geschrumpft und unternehmerisch kräftig gewandelt.

Die Gründung der Firma fand 1875 im Tanzsaal des Radolfzeller Gasthauses Schwert statt. Dort stellte der aus dem schweizerisch Thurgau zugewanderte und aus dem Kanton Glarus stammende 27 Jahre alte Fabrikant Jaques Schiesser neun sogenannte Rundstühle auf und begann mit der Herstellung von Trikotagen. Das Geschäft florierte auf Anhieb und so zog der junge Unternehmer schon ein Jahr später in eine eigene Fabrikhalle um.

Die Mitarbeiterzahl stieg enorm an, doch Jacques Schiesser vergaß neben all seinem Geschäft auch nicht die Bedürfnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So gründete er nicht nur eine Betriebskrankenkasse, sondern auch eine Sparkasse für seine Mitarbeiter. Ein Leuchtfeuer des Erfolges war wohl der "Grand prix", den Jacques Schiesser 1901 bei der Pariser Weltausstellung für seine Produkte entgegennehmen konnte. Inzwischen hatte das Unternehmen 1200 Mitarbeiter. Als Jacques Schiesser 1913 starb, hinterließ er eine Weltmarke.

Es folgten Höhen und Tiefen, letzteres vor allem infolge des Ersten Weltkrieges und der Weltwirtschaftskrise. Doch Schiesser erhob sich immer wieder wie Phönix aus der Asche, so vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge des legendären Wirtschaftswunders. Heute ist die Firma Bestandteil der israelischen Textilgruppe Delta Galil Schiesser.

Dieses Auf und Ab der Firma hat natürlich auch im Stadtbild von Radolfzell tiefe Spuren hinterlassen. Abgesehen von den Firmengebäuden an der Schützenstraße muss da vor allem der eindrucksvolle Jahrhundertbau an der Ecke Markthallen- und Sankt-Johannis-Straße erwähnt werden. Auch er hat eine Wandlung durchgemacht und dient heute zahlreichen Firmen und Dienstleistern als Geschäftssitz. An die alte Markthalle erinnert heute nur noch die gleichnamige Straße. Sie diente lange Jahre als Betriebskantine, die auch von Nicht-Betriebszugehörigen gerne aufgesucht wurde. Zahlreiche weitere Gebäude im Stadtgebiet dienten der Firma für die unterschiedlichsten Zwecke, womit sich ein eigener Schiesser-Rundgang durch die Stadt nachgerade anbieten würde.

Und hat sich die Firma in den vergangenen 50 Jahren auch verändert, so können doch die Worte von "Bettina" nur unterstrichen werden, die auch heute noch Gültigkeit haben und mit denen sie 1967 ihren Beitrag für den SÜDKURIER beendete: "So ist heute Schiesser ohne Radolfzell und Radolfzell ohne Schiesser nicht mehr denkbar. Die Radolfzeller können stolz auf das in ihrer Stadt vor 91 Jahren geborene Schiesserkind sein. Und die Firma Schiesser ist mit ihrem Gründer dankbar, dass er das schöne und gemütliche Radolfzell am Bodensee für sein Werk gewählt hat."

Die Serie

"Zeitlupe" überschrieben ist eine in loser Folge erscheinende Artikelserie, mit der der SÜDKURIER anlässlich des 750. Jahrestages der Verleihung des Stadtrechtes in diesem Jahr Personen und Ereignisse aus der Geschichte von Radofzell darstellt. Den Auftakt machte die Heimatzeitung, wie es sich zum Stadtjubiläum gehört, mit dem Gründer von Radolfzell, dem Stadtpatron St. Radolt. Es folgten die heiligen Hausherren Theopont, Senesius und Zeno, der Dichter Joseph Victor von Scheffel und – passend zur aktuellen Diskussion – wurde der Bahnhofsneubau nicht vergessen, den man vor 50 Jahren eröffnet hat. Nun wenden wir uns einem der größten Träger des örtlichen Wirtschaft zu, der in einem Tanzsaal gegründeten Firma Schiesser. (ex)