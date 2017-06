Radolfzell Die Mettnau-Schule positioniert sich gegen Rassismus

41 Nationen lernen auf der Mettnau-Schule gemeinsam – Grund genug für Schüler und Lehrer, sich gegen Rassismus und Diskriminierung zu stellen.

Die Mettnau-Schule erhält als erste Schule im Landkreis den Titel "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage". Sie verpflichtet sich damit, aktiv, offen und präventiv mit Diskriminierungen umzugehen.

Schüler aus 41 Nationen lernen aktuell an der Mettnau-Schule. Das war der Anlass für Marco Junge, Verbindungs- und Deutschlehrer, sich bei dem Projekt "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" des Vereins Aktion Courage zu bewerben. Schon vor vier Jahren sei die Idee zusammen mit der Schülermitverwaltung (SMV) entstanden. Am Freitag war es dann so weit und der Titel wurde vom Verein in der Schule übergeben. Leider ohne Stephan Reichstein von der Landeskoordination des Vereins in Stuttgart, aber mit dem Radolfzeller Landtagsabgeordneten Jürgen Keck (FDP), der die Patenschaft für das Engagement übernimmt. Keck forderte in seiner Rede auf, ein Leben ohne Rassismus in die Welt hinauszutragen, was zu den größten gesellschaftlichen Aufgaben gehöre.

Um den Titel zu bekommen, mussten mindestens 70 Prozent der Personen, die an der Schule lernen und arbeiten, eine Selbstverpflichtungserklärung unterschreiben. Sie verpflichteten sich erstens, an der Schule Diskriminierung und Rassismus aktiv zu verhindern. Zweitens, sich mit vorkommender Gewalt und diskriminierenden Äußerungen oder Handlungen an der Schule offen auseinanderzusetzen und drittens, dass an der Schule einmal pro Jahr ein Projekt zum Thema Diskriminierung durchgeführt wird, um langfristig Diskriminierung und insbesondere Rassismus vorzubeugen. Vanessa Erne, Vanessa Glück und Laura Tegel lasen die drei Punkte vor, Musiklehrer Stefan Raichle untermalte mit beschwingten Jazz-Klängen auf dem Saxophon die Feierlichkeiten. Von 820 Schülern der Mettnau-Schule haben 84 Prozent die Erklärung unterschrieben.

Wolfgang Gutmann, Direktor der Schule, zitierte dabei den ersten Artikel aus der Charta der Grundrechte der EU: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. Gutmanns besonderes Anliegen ist es, das Leitbild der Schule – entsprechend des neuen Titels – anzupassen und einen fairen und wertschätzenden Umgang darin zu verankern.

Initiatior Marco Junge sagte: "Deutschland ist bunt, die Mettnau-Schule ist bunt", und wurde dann konkret: "Wir können von den geflüchteten Schülern nicht erwarten, dass sie sich integrieren, indem wir sie möglichst schnell mit unserer Kultur konfrontieren. Diese Schüler besuchen VABO-Klassen – Vorqualifizierung Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse. Sie sind oft traumatisiert und brauchen Zeit, um sich zurecht zu finden. Zusammen sitzen und gemeinsam Kochen ist ein Anfang." In den neuen Aufenthaltsräumen an der Schule, die der Malteser Hilfsdienst finanziert hat, können sich geflüchtete und deutsche Schüler an zwei Kickern langsam näherkommen. "Auch haben wir ein neues Logo ''meetnau" entwickelt, das zeigt, dass an unserer Schule Menschen unterschiedlicher Kulturen Hand in Hand unterwegs sind", berichtete Junge weiter.

Wie die Schule zu ihrem neuen Titel kommt