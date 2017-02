Radolfzell Die Markelfinger Kapelle: Ein Schandfleck im Dornröschenschlaf

Das Hotelprojekt Kapelle in Markelfingen ist weiter in der Schwebe. Besitzer Alexander Meszaros gibt an, Ende April wahrscheinlich konkrete Aussagen machen zu können. Ortsvorsteher Lorenz Thum spricht von einem möglichen Käufer für ein neues Hotelprojekt.

Spricht man in Markelfingen Menschen auf die Kapelle an, herrscht mittlerweile so etwas wie Frust über die Entwicklung der ehemaligen Gaststätte mit dem schönen Blick über den Markelfinger Winkel hinweg auf den Schienerberg. "Das ist echt ein Schandfleck", sagt Ortsvorsteher Lorenz Thum dazu.

Seit dem Verkauf des Objektes im Jahr 2012 hat sich dort wenig verändert. Nach anfänglichen Sanierungsarbeiten präsentiert sich das Areal bis heute als eine Baustelle. Arbeiten finden allerdings seit Jahren nicht mehr statt. Vor allem der schleppende Fortgang des Hotelprojekts nervt die Menschen im Ort zunehmend. "Wir haben keine Zeit für Luftschlösser. Wir brauchen ein Konzept und einen Betreiber", führt der Ortsvorsteher weiter aus. Gleichzeitig verweist er nachdrücklich darauf, dass man nicht gewillt ist, dort etwas anderes als eine Gastronomie zuzulassen. "Wir wollen keine Wohnbebauung", stellt Thum auf Nachfrage des SÜDKURIER ausdrücklich klar.

Der Käufer des ehemaligen Ausflugslokals mit Fremdenzimmern Kapelle in Markelfingen gibt sich nach wie vor bedeckt, was die Zukunft des Projekts angeht. Der Singener Bauinvestor Alexander Meszaros hatte das Gebäude, das zuvor jahrelang nicht mehr genutzt wurde, im Februar 2012 für rund 800 000 Euro erworben und wollte dort ein Hotel mit 60 bis 80 Zimmern und insgesamt 198 Betten erstellen. Das Investitionsvolumen wurde damals bei einer Vorstellung der Pläne mit rund 7,5 Millionen Euro beziffert.

Nachdem sich der Ortschaftsrat von Markelfingen zunächst erfreut über den Verkauf gezeigt hatte, war man umso irritierter, als Meszaros seine Pläne in mehreren Ortschaftsratssitzungen 2012 und 2013 präsentierte. Vielen war der Ausbau schlichtweg zu groß. Zudem sollte er sukzessive ablaufen, um zunächst mehr Geld für die Bautätigkeiten zu erwirtschaften. Die vorgestellten Pläne sahen den Abriss des Bestandsgebäudes (bis auf die denkmalgeschützte Kapelle) und den Neubau eines Gebäudes mit zwei rund 50 Meter langen Schenkeln vor, die wie ein "S" angeordnet sind. Dabei sollten die Zimmer auf der Südseite eine Loggia besitzen und das Gebäude selbst als Schallschutz gegen die nördlich gelegene Bundesstraße 33 wirken. Ferner waren ein Biergarten auf der Südseite (mit Seeblick) und eine Gastronomie geplant. Auf dem Grundstück sollten außerdem 100 Parkplätze Platz finden. Gleichzeitig wollte der Käufer nicht als Betreiber des Hotels auftreten.

Die im Ortschaftsrat vorgelegten Pläne wurden allerdings nicht genehmigt. Seither herrscht Stillstand. Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärt Alexander Meszaros: "Es tut sich gerade etwas." Wie schon bei früheren Anfragen wollte er allerdings nicht konkreter werden, um nicht im Vorfeld für Irritationen zu sorgen. "Ende April kann man wahrscheinlich mehr sagen", kündigte er weiter an. Die Kapelle soll bis dahin auch wieder im Ortschaftsrat auf die Tagesordnung kommen. Schon in der Sitzung am kommenden Mittwoch wird das Thema nichtöffentlich behandelt. Das hat Ortsvorsteher Lorenz Thum bestätigt: "Mir wurde jetzt von einem möglichen Käufer ein neues Hotelprojekt vorgestellt", sagte er auf Nachfrage. Konkreter wollte auch er dabei nicht werden, um die Entscheidungsfindung nicht zu beeinflussen.

Einst eine Wallfahrtskapelle

Die ehemalige Wallfahrtskapelle Unserer lieben Frau zu Markelfingen wurde 1703 erbaut. Sie lag an der alten Straße nach Stahringen auf einer freien Anhöhe, Schon zuvor soll an gleicher Stelle ein Wackenkreuz gestanden haben. Es wird sogar vermutet, dass die Alemannen zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert hier Grabstätten anlegten. Im Jahr 1810 wurde der Kapellenbetrieb geschlossen und sechs Jahre später versteigert. Später diente das Gebäude als landwirtschaftliches Haus. Eine Ölmühle war hier noch bis in die 1960er Jahre in Betrieb. Ab den 1970er Jahren betrieb die Familie Dummel aus Markelfingen hier die Gaststätte und die Fremdenzimmer in einem Neubau neben der historischen Kapelle. Vor rund zehn Jahren wurde der Betrieb eingestellt. (ja)