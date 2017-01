Radolfzell Die Kunst der Irritation in der Villa Bosch

Die Kunst der Irritation in der Villa Bosch

Der Kunstverein Radolfzell zeigt bis zum 12. März in der Villa Bosch eine Ausstellung über die Schönheit und den Schrecken, über Poesie und Terror und den Widerspruch. Die Ausstellung des Kunstvereins in der Villa Bosch trägt zu Recht den Titel Irritationen.

Veronique Verdet konfrontiert ihre Besucher mit aktuellen Themen der Politik und mit größter Reduktion in ihren Installationen. Und Hans Lankes Messerschnitte aus Papier ritzen den Betrachter förmlich an. Die Ausstellung "Irritationen" berührt durch die Verschiedenheit von messerscharfen Papierschnitten und von minimalistischer Objektkunst.

"Kein Lavieren und keine Tricks. Was geschnitten ist, ist weg", erläutert Hans Lankes seine Technik, bei dem die Werke in einem durchgängigen Arbeitsprozess aus dem Papierbogen geschält werden: Das Weggeschnittene sei genauso wichtig, wie das Stehengelassene. Die Wirkung seiner Papierschnitte entsteht vor allem durch das, was nicht mehr da ist. Seine Motivbögen werden direkt auf die Wand, eine Hartfaserplatte oder auf eine helle Leinwand montiert. Es entsteht eine Relief-Fläche, die den ausdrucksstarken Schnitten zusätzlich eine räumliche Tiefe und einen Schatten verleiht. Lankes zeigt verirrte Surfer, nahezu unbewohnbare Gebäudedarstellungen und übergroße Portraits.

Veronique Verdet setzt sich mit dem Terror und der Flüchtlingspolitik auseinander. Kunst habe nicht die Aufgabe, politische Themen in Szene zu setzen. Sie soll dem Betrachter die Möglichkeit geben, die politische Realität aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, erläutert Veronique Verdet ihre Arbeit dem Kunsthistoriker und Laudator Andreas Gabelmann. Den Besucher erwartet in der Villa Bosch eine zunächst irritierende Installation aus roten kniehohen Zelten und ein grafisch bemalter Papierbogen. Die auf ein Minimum reduzierte Installation erlaubt dem Betrachter hindurch zu gehen – durch ein Flüchtigslager.

Die Installation "Die Schutzflehenden" kombiniert eine Soundkomposition, Schutzmasken, Küstenlinien und eine Wasserboje und verweist auf den gleichnamigen Text des Tragödiendichters Aischylos. Und in der Tat: Veronique Verdet irritiert. Sie reduziert bis ins beinahe Unkenntliche.