Radolfzell Die Kulissenschieber werfen sich in heiße Dessous

Die Kulissenschieber werfen sich in heiße Dessous

Der Schweizer Film "Die Herbstzeitlosen" ist die Vorlage des aktuellen Stücks der Theatergruppe Kulissenschieber.

Ein Feuerwerk noch vor dem Jahreswechsel lieferte die Theatergruppe Kulissenschieber im Radolfzeller Scheffelhof ab. Noch bevor das eigentliche pyrotechnische Spektakel mit den bunten Raketen begann, sorgten die Schauspieler der Gruppe mit der Komödie „Altweiberfrühling“ für ein brillantes theatralisches Feuerwerk. Das Stück basiert auf dem preisgekrönten Schweizer Film „Die Herbstzeitlosen“.

Bei den recht frostigen Temperaturen einer Silvesternacht kommen bei den meisten älteren Mitbürgerinnen nicht unbedingt Frühlingsgefühle auf. Doch die nicht unbedingt jugendlichen Akteure der Kulissenschieber hatten sich für das neue Jahr vorgenommen, ihrem gereiften Alter neue Impulse zum Start in einen verjüngten Lebensabschnitt zu geben. Sie ließen den Ruf als Altweibergeneration demonstrativ hinter sich und besannen sich ihrem immer noch vorhandenen jugendlichen Elan und auch relativen Attraktivität. Schließlich waren sie vor allem in ihren Herzen jung geblieben. Sie wollten ihrem Leben eine zweite Chance geben und scheuten sich auch nicht mit aufreizenden Dessous die Männerwelt zu faszinieren.

Und so kommt die Handlung ins rollen: Der bisherige Tante Emma-Laden in Möttlingen lief einfach nicht mehr. Die traditionelle Chorfahne des Männerchores war arg zerschlissen und glich mit ihren Löchern einem Schweizer Käse. Martha Jost (Marianne Grünberg) sah wenig Chancen, sie wieder zu restaurieren. Da war guter Rat teuer. Die Schließung des Ladens war kaum mehr zu umgehen. Der Gemeindepfarrer Walter Jost (Martin Ritzi) wollte das von seiner Schwester Martha geführte Geschäft für eine Bibelgruppe und der Bürgermeister Fritz Birkle (Odo Nimmrichter) gleichzeitig eine Parteizentrale einrichten. Zusammen mit ihren Freundinnen Lissi Bigler (Hanni Fischer), Frieda Eggenmacher (Roswitha Nimmrichter) und der anfänglich ziemlich verklemmten Hanni Birkle (Karin Gerner) kam Martha auf die Idee, einen Shop für rassige Dessous zu eröffnen. In der ländlichen Umgebung ein wahrlich mutiges Unternehmen.

Im Handumdrehen prangte über dem Laden das Transparent „Petit Paris“. Dass Pfarrer Walter angesichts der transparenten Damenslips, Büstenhalter und anderen reizvollen Dessous förmlich die Fassung verlor, war verständlich. Doch so harmlos war er selbst auch nicht. Der Pfarrer war wie ein junger Gockel in Lissis Tochter Shirley verknallt. Die Einwohner boykottierten allerdings den Dessous-Shop. Irgendwie schien für sie im Ort die Sünde Einzug gehalten zu haben. Doch die unternehmungslustigen und geschäftstüchtigen Freundinnen kamen auf die Idee, im Internet für ihre reizvolle Spitzenunterwäsche zu werben. Damit gelang ihnen ein unternehmerischer Volltreffer. Selbst aus Indien wurden per Internet Korsagenbei den wilden Weibern des „Petit Paris“ angefordert.

Mut hatten die unternehmungslustigen Freundinnen bewiesen. Bei ihrer Komödie „Altweiberfrühling“ haben die Kulissenschieber deutlich gezeigt, wie man sein Leben neu aufpeppen und sich bisher unerfüllte Träume erfüllen kann. Das Publikum im Scheffelhof startete vergnügt und bestens unterhalten in das neue Jahr.

Die Mitwirkenden

: 7. Januar, Scheffelhof Radolfzell, Beginn 20 Uhr. 14./15. Januar, Kulturpunkt Arlen, Beginn 20 Uhr und 18 Uhr. 21. Januar, Zollhaus Bodman-Ludwigshafen, Begin 20 Uhr. 4. Februar, Bürgerhaus Moos, Beginn 20 Uhr.

Martha Jost: Marianne Grünberg; Walter Jost, ihr Bruder und Pfarrer: Martin Ritzi; Lissi Bigler, Marthas Freundin: Hanni Fischer; Frieda Eggenmacher, Marthas Freundin: Roswitha Nimmrichter; Hanni Birkle, Marthas Freundin: Karen Gerner; Fritz Birkle, Bürgermeister von Möttingen: Odo Nimmrichter; Shirley Bigler, Lissis Tochter: Julia Holste; Regie: Ursula Taaks; Regieassistenz: Julia Holste.