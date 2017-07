Radolfzell Die Innenstadt wird zum Kinderspielplatz

Der Aktionstag Herz für Kinder lockte am Samstag viele Familien nach Radolfzell.

Die Radolfzeller Innenstadt verwandelte sich am Samstag in einen riesigen Spielplatz für Kinder. Ausgestattet mit einem Lageplan klapperten mehrere Hundert Kinder 21 verschiedene Spiele-Stationen ab. Sie sammelten eifrig Teilnahme-Stempel für das große Gewinnspiel und ergatterten sich bei der Abgabe des Spielscheines am SÜDKURIER-Stand zusätzlich einen Gutschein für ein Eis. Der Spieltag "Ein Herz für Kinder" wurde von der Aktionsgemeinschaft Radolfzell und dem hiesigen Familienverband angeregt und entwickelte sich im 13. Jahr zu einem Magneten für Familien. Ab nächstem Jahr übernimmt die Tourismus und Stadtmarketing GmbH die Organisation des Aktionstags.

In den Gassen und Straßen tummelten sich hunderte Kinder mit ihren Eltern – es braucht schon einen eigenen Aktionstag für Kinder, damit auffällt, dass diese im Radolfzeller Stadtbild fehlen. Vor dem Seemaxx stiegen sie am Teich mit ihren Eltern in ein Kanu, übten das Jonglieren, steuerten ferngelenkte Boote oder führten Rettungshunde an einer Leine durch einen DLRG-Parcours. Sie bastelten Windräder, angelten Fische und Enten aus Bassins, bauten Boote und bemalten Taschen bunt. Im Streichelzoo reihten sich die Kinder an, sie trampelten durch einen Barfußpark und ertasteten in einem Fühlpark unter Decken versteckten Gegenstände. Sie grölten beim Kasperle-Theater, warfen auf Dosen, mit Basketbällen und Reifen oder steuerten Autos durch eine Miniaturrennstrecke.

Das Punktesystem der letzten Jahre wurde zu Gunsten eines Konzepts des "Mitmachens und dabei sein" aufgegeben. Für drei Altersgruppen gibt es jeweils zehn tolle Preise. Sie werden am Donnerstag, 20. Juli auf dem Kindertag des Abendmarktes überreicht – unter anderem zwei Freikarten für den Europa Park Rust, eine Tagesfahrt mit der MS Radolfzell, ein Schnupperkurs im Kletterwerk oder einen Ausflug mit dem Tretboot.