Radolfzell Die Holzer der Narrizella trotzen beim Narrenbaumstellen den Böen

Er ist stattliche 33 Meter hoch: Die Holzer der Narrizella Ratoldi haben am Schmutzigen Dunschtig den Narrenbaum in die Höhe gewuchtet. Und das bei beträchtlichen Windböen.

Jetzt steht der Narreboum: Rund 40 Holzer der Narrizella Ratoldi haben gestern Nachmittag den Narrenbaum auf dem Marktplatz Radolfzell gestellt. Das stattliche Exemplar von 33 Metern Höhe wurde wie immer in reiner Handarbeit in die Vertikale gebracht, was angesichts der böigen Verhältnisse auf dem Marktplatz kein leichtes Unterfangen war. Doch unter der Leitung von Stadtförster Markus Hirling gelang es den Holzern ohne Probleme, den Narrenbaum in die Höhe zu wuchten.

Zur Sicherheit der zahlreichen Beobachter hatte man gleich zu Beginn des Prozederes einige Zweige der Krone entfernt, damit die Hebelwirkung durch den Wind geringer ausfiel. So hatten die Holzer das Geschehen denn auch gut im Griff. Unterhalten und unterstützt wurden die Akteure von den anderen Gruppen der Zunft, die das ganze zu einem kurzweiligen Vorgang machten. Nach rund anderthalb Stunden ragte der Narrenbaum dann perfekt in den sonnigen Himmel.