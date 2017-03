Radolfzell Die Geburtshilfe Radolfzell zwischen Abgesang und Hoffnung

Die Freie Grüne Liste kritisiert den bürokratischen Aufwand bei der Sicherung der Geburtshilfe im Krankenhaus Radolfzell, Landrat und OB widersprechen

Die Fraktion der Freien Grüne Liste (FGL) im Gemeinderat äußert sich in einer Pressemittelung bitter enttäuscht über die Verhandlungsergebnisse, die Landrat Frank Hämmerle und Oberbürgermeister Martin Staab zur Weiterführung der Geburtshilfe im Radolfzeller Krankenhaus vorgelegt hätten. Stadt und Kreis hätten mit dem Einleiten eines Notifizierungsverfahrens die Verantwortung auf die Europäische Union abgeschoben. Unter Notifizierung versteht man eine Anzeigepflicht. In diesem Prüfverfahren soll ausgeschlossen werden, dass Leistungen der Stadt an die Geburtshilfe gegen EU-Beihilferecht verstoßen. Diese Zuschuss-Leistungen will die Stadt Radolfzell erbringen, um sich an den gestiegenen Haftpflicht-Prämien für die Belegärzte zu beteiligen.

Das Resultat dieses Verfahrens ist für die FGL absehbar: "Somit wird immer wahrscheinlicher, dass aufgrund der künstlich aufrecht erhaltenen Unsicherheit über den Fortbestand der Geburtshilfe keine Nachfolge für die Belegarztstelle gefunden werden kann." Der Vorwurf an Hämmerle und Staab lautet: Landrat und OB hätten sich entgegen des Kreistagsbeschlusses nicht auf eine kurzfristige Bestellung der Geburtshilfe durch den Landkreis verständigt. Mit dem langwierigen Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission "wird faktisch das Ende der Geburtshilfe am Krankenhaus Radolfzell besiegelt", schreiben die Grünen.

Dieser Bewertung widersprechen Landrat Hämmerle und OB Staab. Sie weisen darauf hin, dass das Vorgehen mit Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer abgesprochen worden sei. Hämmerle hält fest: "Der Kreistag wünscht genau diese Vorgehensweise: Erst die beschlossene Bestellung durch die Stadt prüfen. Ein anderes Handeln wäre rechtswidrig." Das bekräftigt Staab, nur seien in Freiburg die Risiken unterschiedlich eingeschätzt worden. Das Regierungspräsidium wäre mit einem Rechtsgutachten einverstanden gewesen, das bestätigt, dass Zuschussleistungen oder Beihilfen der Stadt an die Geburtshilfe nicht anzeigepflichtig bei der EU sind. Diese Form hätte der Landrat als Aufsichtsratsvorsitzender des Gesundheitsverbunds wegen des zu hohen Risikos nicht akzeptiert. Sollte dies unzulässig sein, würde der Klinikverbund auf den Kosten sitzenbleiben, befürchtet Hämmerle.

Eine Notifizierung sichert die Beteiligten ab. Diese Absicherung könne auch ein Vermerk der Ministerien Wirtschaft oder Soziales leisten, glaubt Staab: "Wenn ein Ministerium förmlich bestätigt, dass die Notifizierung nicht notwendig ist." Der OB geht davon aus, dass es für die Notifizierung oder einen Ministeriumsvermerk keine drei Monate braucht: "Das ist ein verkraftbarer Zeitraum, damit ist mitnichten das Ende der Geburtshilfe besiegelt."