Radolfzell Die Froschenkapelle geht auf Europatour - Mit Bildergalerien!

Die Radolfzeller Stimmungsmacher spielen Konzerte in München, Prag, Budapest und Wien. Am Donnerstag ist der Auftakt beim Abendmarkt – danach geht es direkt in den Tourbus.

Die Froschenkapelle ist eines der musikalischen Aushängeschilder der Stadt Radolfzell. Längst hat sich die Gruppe, die ursprünglich als reine Begleitmusik in der Fasnacht für die Froschenzunft vorgesehen war, zu einer echten Allround-Band gemausert. Als solche absolvieren die rund 30 Musiker mittlerweile auch Auftritte außerhalb der Fasnachtssaison. Jetzt gehen sie das erste Mal in ihrer 50-jährigen Geschichte auf Europatournee. "Das wird etwas ganz Neues für uns", sagt Beat Schmal, einer von insgesamt fünf Organisatoren innerhalb der Froschenkapelle. Am Donnerstag, 3. August verabschiedet sich die Gruppe fulminant von ihrem Heimatstandort. Auf dem Abendmarkt werden die Musiker zwei halbstündige Hörproben ihres Könnens geben und sich so auf die zehntägige Reise einstimmen. Um 18.30 und 20 Uhr wird die Froschenkapelle unter der Leitung von Tobi Franz für Stimmung sorgen.

Die wollen sie in den darauf folgenden Tagen dann auch in München, Wien, Prag und Budapest zum Besten geben. Satte zwölf Auftritte in sieben Tagen stehen auf dem Tourplan, bevor es zum Ausspannen nach Mallorca geht. Ursprünglich wollte man natürlich auch dort spielen, doch mittlerweile sind Musikgruppen auf der Insel praktisch verboten, beziehungsweise deren lautstarke Auftritte. Doch vor dem Vergnügen kommt die Arbeit. Gut vorbereitet ist die Froschenkapelle wie eh und je. "Wir können 4,5 Stunden auswendig spielen", sagt Aljosha Henkel. Extra geprobt wird für die Europatournee gerade ein einziges Mal. Und das erst kurz vor der Abfahrt im extra designten Tourbus.

Fünf Mitglieder der Kapelle haben rund eineinhalb Jahre daran gearbeitet, dass der gemeinsam geäußerte Wunsch nach einer Tour Wirklichkeit wird. Das hat sich jedoch als aufwändiger und schwieriger erwiesen, als erwartet: "Das war sehr lehrreich. Wir haben den Aufwand unterschätzt", gibt Beat Schmal zu. Am Anfang hagelte es Absagen, wenn die fünf Anfragen starteten: "In der Region kennt uns jeder, aber außerhalb ist das schon etwas anderes", sagt Florian Schuhwerk. Auch die Größe der Gruppe stellte immer wieder ein Hindernis dar, weshalb man sich für die Unterkünfte Hilfe von einem örtlichen Reisebüro genommen hat. Unterstützung haben sie am Ende dann auch noch von Dieter Bös (ehemals Konzertbüro Koko) und von Musikerkollegen von La Brass Banda bekommen. Deshalb dürfen sie jetzt auf den Brass Wiesn am Ammersee spielen oder in einem angesagten Club in Budapest. Von dort wird der Auftritt sogar im Livestream im Internet übertragen (siehe Infokasten).

Um die Stimmung macht man sich bei der Froschenkapelle keine Sorgen: "Wir haben ein breites Repertoire und viel Spaß auf der Bühne. Das überträgt sich – ob im Biergarten oder im Rockschuppen", ist sich Aljosha Henkel sicher. Verdienen werden die 30 Musiker auf ihrer Reise dagegen nichts. Eine Gage gibt es oftmals nicht einmal. Die Kosten decken sie aus der Froschenkasse, mit Hilfe von Sponsoren und einem Eigenanteil. Zum reinen Vergnügen sind sie dennoch nicht unterwegs. "Wir werden zwar extrem viel Spaß haben, aber wir müssen auch abliefern", ergänzt er. "Jeder von uns hat einen musikalischen Anspruch", sagt dazu Gabriel Deufel. Den werden sie am Donnerstag unter Beweis stellen. Direkt nach den Auftritten am Abendmarkt fäht der Bus Richtung München los.

