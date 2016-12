Radolfzell Die Froschenkapelle: Ein Original wird 50

Vergnügen ist harte Arbeit, wie sich am Beispiel der Froschenkapelle zeigt, die 2017 ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Manager Alexander Weidele spricht im Interview über das pralle Jubiläumsprogramm und logistischen Aufwand.

Herr Weidele, „Die Froschenkapelle. Das Original“ ist ja nicht nur Fasnachtskapelle, sondern das ganze Jahr über mit zig abendfüllenden Bühnenauftritten im süddeutschen Raum Stimmungsgarant und Kult. Was bedeutet das für die Musiker und für Sie als Manager?

Natürlich steht für uns alle der Spaß an unserem gemeinsamen Hobby Froschenkapelle an erster Stelle. Hinzu kommt eine ganz große Portion Enthusiasmus, ohne den die Froschenkapelle wie sie heute landauf, landab bekannt ist, nicht mehr funktionieren würde. Mittlerweile kommen wir mit den Auftritten vor und während der Fasnacht und unserer alljährlichen Rock-Frog-Tour auf über 40 Termine. Um unserem musikalischen Anspruch gerecht zu werden, kommen vom 11.11. bis zur Fasnacht und als Vorbereitung für unser Bühnenprogramm unterm Jahr noch um die 30 Proben dazu. Das muss natürlich auch alles organisiert werden. Unser Wunsch, die Froschenkapelle professioneller darzustellen, brachte unter anderem auch die Vereinsgründung im Jahr 2013 mit sich und damit verbunden eine entsprechende Aufgabenverteilung. Mit unserem musikalischen Leiter und Arrangeur Tobi Franz, Kassier Michael Großhardt und Marc Baumgartner als Schriftführer sind wir dabei bestens aufgestellt. Ach ja, und die Fasnachtswoche organisiert künftig mein Musikerkollege Markus Bolsinger. So kann ich mich auf mein Hauptaufgabengebiet konzentrieren – Termine an Land ziehen, Verträge aushandeln und Kontakte zu Konzertagenturen und Veranstaltern halten.

Professionalität, was hängt da alles dran?

Das beginnt natürlich beim Eigentlichen, unserer Musik. Der Anspruch unseres Publikums erfordert, Jahr für Jahr mit fünf bis zehn neuen Stücken aufzuwarten. Dabei werden auch die von unserem Arrangeur und musikalischen Kreativkopf Tobi speziell für uns geschriebenen Coverversionen angesagter Musiktitel entsprechend anspruchsvoll und probenintensiv. Während früher bei den kleineren Straßen- und Vereinsfesten, bei denen wir auftreten durften, die reine Unterhaltung mit Improvisation und Spaß „am etwas anderen Musizieren“ im Vordergrund stand, fordern uns die heutigen minutiös getakteten, viereinhalbstündigen Auftritte in rappelvollen Zelten und Hallen vor bis zu 5000 Partygästen musikalisch und körperlich alles ab – körperlich, weil wir halt alle nicht jünger werden (schmunzelt). Auch gehören die Zeiten, in denen wir mehr oder weniger unplugged ohne Bühnentechnik unsere Auftritte bestritten, längst der Vergangenheit an. Gerade auch, weil wir bei den großen Events in Konkurrenz zu den angesagten Party-Coverbands stehen, ist es erforderlich, mit professioneller Bühnentechnik aufzuwarten. Der Einsatz von Ton- und Lichttechnik sowie die hierzu erforderlichen Techniker bedeuten natürlich auch ein hohes Maß an Koordination und finanziellen Aufwendungen. Auch in Bezug auf die Terminplanung hat sich einiges geändert. So laufen derzeit bereits die Gespräche und Verhandlungen mit Veranstaltern für die Saison 2018. Mit zunehmendem Bekanntheitsgrad wachsen auch die Anfragen, für die wir wiederum Angebote erstellen müssen. Nicht zu vergessen unsere Präsentation nach außen mit unserer neuen Homepage, unserer Präsenz in den sozialen Netzwerken, unseren Fanartikeln sowie aktuell unserem neuen Bandfoto, welches wir mit einer professionellen Agentur in einer passenden Location in Winterthur (CH) machen konnten.

Die meisten von Ihnen sind inzwischen Familienväter und beruflich in verantwortungsvollen Positionen. Wie lässt sich damit dieses aufwendige Hobby vereinbaren?

Da fragen Sie mal meine Frau (lacht). Nein, im Ernst: Das geht nur mit sehr viel Toleranz von unseren Familien. Bei zwei bis drei Auftritten im Monat bleiben nicht mehr viele freie Wochenenden übrig. Hinzu kommt , dass jeder von uns noch in mindestens einem weiteren Verein oder in einer weiteren Band musikalisch aktiv ist. Der ein oder andere sogar als Dirigent oder im Vorstand.

Was sind die Höhepunkte im Jubiläumsjahr?

Der Startschuss wird am 6. Januar unser Drei-Frosch-Königstag in der Mehrzweckhalle Böhringen, wo uns sowohl in der Bütt als auch musikalisch das Who is Who der hiesigen Fasnachtsszene mit der Zunge schnalzen lässt. Bei der SWR-Fernsehfasnacht aus dem Konstanzer-Konzil am 14. Februar werden wir neben der musikalischen Begleitung der Sendung mal wieder mit einer eigenen Bühnennummer den Zuschauern im Konzil und vor den Fernsehapparaten musikalisch einheizen. In der Fasnachtswoche präsentieren wir uns dann mit einem Jubiläumskostüm und einem Fasnachtswagen der besonderen Art der närrischen Bevölkerung. Unsere jährliche Rock-Frog-Tour werden wir mit zwei besonderen Events feiern. Zum einen wäre da in Kooperation mit der Stadt zur 750-Jahr-Feier das „1. Blechfieber-Festival“ am Pfingstsonntag mit angesagten Bands wie der Brasserie aus Friedrichshafen, Blechsach aus dem Südschwarzwald, uns Rock-Frogglern sowie Lenze und de Buam und dem Top-Act La brass Banda.

Der traditionelle Pfingstmontagsfrühschoppen mit unseren Freunden von der Narrenmusik werden wir einmalig in das Festivalgelände am Konzertsegel integrieren. Den krönenden Abschluss unserer Feierlichkeiten bildet dann unsere zehntägige Europa-Tournee im August durch verschiedene Städte in Österreich, Ungarn, Tschechien, Spanien und natürlich Deutschland. Hier wollen wir die Herzen der europäischen Blasmusikliebhaber höher springen lassen und unseren Nachbarn mal zeigen, weshalb da auch Rock Frog drin ist, wo Rock Frog drauf steht.

Jetzt steht aber erstmal die Fasnacht vor der Tür?

Ja, wir freuen uns riesig auf den Drei-Frosch-Königstag in Böhringen. Wir haben es geschafft, nahezu alle Akteure, die seit Jahren Höhepunkte der Konstanzer Konzilfasnacht sind, sowie einige Radolfzeller Fasnachtsgrößen bei uns auf die Bühne zu bringen. Die Yetis aus Stockach werden dabei sein und nachmittags weitere befreundete Narren- und Guggenmusiken. Besonders freuen wir uns auf die Glöggli Clique aus Amriswil, die zu den besten Guggenmusiken der Schweiz zählt. Wir wollen 15 Stunden Party bieten und ein unvergleichliches Programm für einen unvergesslichen Tag.

Zur Person, zum Programm