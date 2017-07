Radolfzell Die Freie Schule Rheinklang setzt auf die Freiheit jedes einzelnen Schülers

Individuelles Lernen wird an der Schule deshalb groß geschrieben. Die Schullaufbahn soll ohne Notendruck erfolgen

Radolfzell – Schon vor dem Schuleingang kommen einem die ersten Kinder entgegen. Strahlend und mit Postkarten in den Händen, auf denen Werbung gemacht wird für die Freie Schule Rheinklang. Ob man nicht auch ein Kind hätte für ihre Schule? Offenbar fühlen sie sich wohl im kleinen Backsteingebäude gegenüber des Carl Duisberg Centrums in der Fürstenbergstraße.

Eine freie Schule für freie Menschen, so das Credo der Bildungseinrichtung. Auch hier werden die Fächer unterrichtet, die an den Regelschulen auf dem Lehrplan stehen. Alle Fächer, die man benötigt, um einen Haupt- oder Realschulabschluss zu machen. Doch das Lernkonzept ist ein anderes. Marianne Manske, pädagogische Leiterin der Schule, erklärt: "Wir nehmen die Freiheit jedes Menschen ernst. Die Voraussetzung im Umgang miteinander ist gegenseitige Akzeptanz. Die Freiheit des einen endet, wo die Freiheit des anderen beginnt." Damit sind Schüler und Lehrer gleichermaßen gemeint. Gelernt wird ohne Notendruck. Jedem soll geholfen werden, sein Potential zu erkennen und zu entfalten. In vielen Aspekten folgt die freie Schule Rheinklang der Waldorfpädagogik, sie ist jedoch keine Waldorfschule.

24 Kinder und Jugendliche werden derzeit an der Schule unterrichtet. Der Unterrichtet findet altersübergreifend in drei Gruppen statt: Der Unterstufe (erste bis vierte Klasse), der Mittelstufe (fünfte bis achte Klasse) und der Oberstufe (neunte und zehnte Klasse). Die Schüler haben die Freiheit während des Unterrichts den Klassenraum zu verlassen und sich in einem Kreativraum aufzuhalten. Diese Regelung gibt es seit zwei Jahren. Zu Beginn hätten die Schüler sehr oft davon Gebrauch gemacht, erzählt Marianne Manske. Mittlerweile komme es wesentlich seltener vor. Sie hätten inzwischen eine höhere Eigenmotivation zu lernen entwickelt.

Allgemein ist die Pädagogin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Schüler. Die Lernabläufe seien ruhiger und harmonischer geworden. Als Lydia Petrovsky, Vorsitzende der Einrichtung, die Schule 2012 mit fünf Kindern übernahm, meldeten sich vor allem Eltern, deren Kinder in anderen Schulen Schwierigkeiten hatten: Lernverzögerte, verhaltensauffällige und hochbegabte Kinder. Andere, die seelische Probleme aufgrund traumatischer Erfahrungen im persönlichen Umfeld haben oder, weil sie in ihrer Schule gemobbt worden waren. Auch suizidgefährdete Kinder wurden aufgenommen. "Bei jeder Anmeldung müssen wir neu überlegen, ob wir das leisten können", berichtet Petrovsky. Inzwischen seien den Pädagogen auch ihre Grenzen bekannt, fährt sie fort. Einem gewalttätigen Kind konnten die Pädagogen trotz intensivster Bemühungen nicht helfen. Doch andere junge Menschen konnten nach einigen Jahren an der freien Schule gute Schulabschlüsse erreichen.

Im Abschlussjahr werden sie auf die extern abgelegte Prüfung vorbereitet. Marianne Manske bietet den Absolventen jeden Tag zusätzlich Nachhilfestunden an. In diesem Jahr hatte die Schule drei Prüflinge, zwei haben erfolgreich einen Realschulabschluss abgelegt. Einer ist durchgefallen. "Er war einfach desinteressiert", meint Petrovsky. Auch das gibt es. Es herrscht nicht immer heile Welt in der Freien Schule Rheinklang. Manche Schüler stören andere, schreien Schimpfworte, machen Krach. Dann würden die Lehrer eben auch mal laut. Sie wollten immer authentisch sein, zeigen, welches Verhalten inakzeptabel ist, weil es die Freiheit des anderen verletzt.

"Manchmal erreichen wir Schüler mit einem schwierigen Verhalten auf diese Weise." Doch jeden Tag würde neu begonnen, der vergangene Tag gedanklich ausgeschaltet. Emotional verlangt das den Lehrern viel ab. Sie stellen sich auf jedes Kind individuell ein. Manske erzählt von einem Kind, das zunächst nicht bereit war, sich von der Mutter zu trennen. Die Mutter durfte im Unterricht mit dabei sein. "Unsere Schule ist so, wie die Menschen, die hier ankommen", sagt Manske. Inzwischen hat die Einrichtung mehr Anmeldungen für die Unterstufe. Für Kinder, die ihre Schullaufbahn hier beginnen wollen, weil ihre Eltern das Konzept der Schule begrüßen. "Das freut uns", sagt Lydia Petrovsky, "denn eigentlich möchten wir eine freie Schule, keine besonders schwierige Schule sein."

Freie Schule Rheinklang