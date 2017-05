Radolfzell Die Erhebung des Mietspiegels für Radolfzell beginnt

Die Stadt Radolfzell verschickt 6000 Fragebögen an Bürger für die Erstellung eines Mietspiegels. Die Auswertung läuft anschließend bis zum Herbst. Die Mietpreise sind in vergangenen Jahren stark gestiegen.

Was ist die ortübliche Miete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung? Oder vier Zimmer? Wie unterscheiden sich die Preise zwischen Weinburg und Innenstadt? Antworten auf diese Fragen liefert ab Mitte Oktober der neue und allererste Mietspiegel der Stadt Radolfzell. Um sie zu bekommen, verschickt die Stadtverwaltung in der kommenden Woche 6000 Fragebögen an ausgewählte Adressen in Radolfzell und den sechs Ortsteilen. Es sind je zur Hälfte Mieter und Vermieter, die auf drei Seiten aufgefordert sind, Angaben zum Beispiel zur Wohnungsgröße, Ausstattung und Lage zu machen. Alle bekommen auch einen Zugangscode für die Internetversion des Fragebogens.

"Wir hoffen auf viel Rücklauf", sagt Petra Ohmer, Leiterin des Dezernats Zentrale Dienst der Stadt. Dem schließen sich Herbert Weber, Vorsitzender des Mieterbunds Bodensee, und Stephan Schilling, Vorsitzender von Haus und Grund Radolfzell-Stockach, an. Das Ziel ist, dass der Gemeinderat den Mietspiegel am 10. Oktober beschließt und das Dokument dann im Internet auf der Seite der Stadt heruntergeladen werden kann oder in den Rathäusern als Broschüre ausliegt.

Herbert Weber ist dankbar, dass die Stadt den Mietspiegel auf den Weg bringt. "Ich freue mich, dass es jetzt soweit ist. Das ist eine tolle Sache für alle." Die Erhebung sei ein wichtiges Werkzeug, damit Mieter und Vermieter sehen, was ortsüblich ist. Er hofft, dass sich viele Bürger die Zeit nehmen und die Fragebögen ausfüllen. "Das ist wichtig. Nur mit einer entsprechenden Menge ist der Mietspiegel richtig qualifiziert.

" Nach Paragraf 558d des Bürgerlichen Gesetzbuchs bedeutet qualifiziert, dass der Mietspiegel nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt sein muss. Er wird alle zwei Jahre angepasst. Auch Stephan Schilling sagt: "Wir haben die Hoffnung, dass der Mietspiegel inhaltlich qualifiziert ist." Dafür müssten pro Wohnungstyp mindestens 15 Bögen für eine empirische Aussage zurückkommen, erklärt er. Schilling begrüßt die Transparenz eines offiziellen Mietspiegels und dass sich mit ihm Streitigkeiten vermeiden lassen. Momentan landeten Auseinandersetzungen bei Mieterhöhungen oft vor Gericht. Das werde dann sicher weniger oder der Mietspiegel erleichtere dem Gericht die Arbeit, glauben Weber und Schilling.

Mietspiegel-Fragebögen bestehen immer aus einem Grundgerüst und Fragen, die an den Ort angepasst sind. Dies liegt daran, dass in verschiedenen Städten das Thema Lage anders bewertet wird. Schilling gibt ein Beispiel: "Die Weinburg gilt als bevorzugte Lage, obwohl sie weit vom Zentrum entfernt ist." Außerdem sei die Südseite der Mettnau beste Lage, während die Nachfrage nach der Nordseite nur durchschnittlich sei.

Weber und Schilling haben beobachtet, wie die Mieten in Radolfzell in den vergangenen Jahren gestiegen sind. "Die Seehas-Strecke hat ihre Auswirkungen", sagt Weber und Schilling erläutert: "Der Markt in Konstanz ist zu oder sogar eingebrochen." So verlagere sich die Wohnungssuche entlang der Zugstrecke. "Je kleiner das Angebot, desto höher die Preise", erklärt Weber. Schilling führt weiter aus, dass Baukosten und Kaufpreise von Wohnungen "massiv angezogen haben". Dies führe dazu, dass Vermieter entsprechende Mieten ansetzen müssten, damit die Rendite stimme. Diese Entwicklung sei aber nicht nur in Radolfzell so, sondern auch überregional. Mit dem Mietspiegel wird nun der Vergleich möglich, ob eine Miete dem Durchschnitt entspricht oder nicht.

Region und Inhalt

Um den Bodensee herum gibt es 23 Mietspiegel, so Herbert Weber, Vorsitzender des Deutschen Mieterbunds Bodensee. Im Landkreis Konstanz haben bisher Konstanz und Stockach jeweils einen Mietspiegel. In Singen steht der Oberbürgermeister dem ablehnend gegenüber, in Radolfzell beginnt die Erhebung nun mit dem Verschicken von Fragebögen vor Pfingsten. In Radolfzell gibt es laut Angaben der Stadtverwaltung 15 000 Wohnungen in der Kernstadt sowie den Teilorten und es werden 6000 Fragebögen an Mieter und Vermieter verschickt. Den Mietspiegel hat Bernhard Schmidt von der Firma Ema im Auftrag der Stadt erstellt. Ema kümmert sich auch um die Auswertung. Die Firma hat zum Beispiel auch den Mietspiegel für Konstanz erstellt und große Erfahrung auf diesem Gebiet. Im Mietspiegel ist es so, dass dieser eine ortsübliche Miete für Wohnungen bestimmter Größen und Baujahre ausweist. Von dieser Basismiete gibt es nach 15 Kriterien, wie die Ausstattung, prozentual Zu- oder Abschläge, was dann insgesamt die ortübliche Vergleichsmiete zeigt. (löf)