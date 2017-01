Radolfzell Die Enge soll ein Ende haben: Verwaltung plant Neubau für Realschule

Es soll keine gemeinsame Raumnutzung mit dem Gymnasium geben. Stattdessen ist ein Neubau für die Realschule geplant.

Radolfzell – Das Platzproblem ist nicht neu. An der Realschule sind die Verhältnisse beengt und das nicht seit gestern. Die Schule hat die Auswirkungen ihrer Beliebtheit zu spüren bekommen: Der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung, die Einführung des G 8: Beide Faktoren bewirkten, dass sich Eltern für die goldene Mitte für ihre Kinder entschieden: nicht aufs Gymnasium, um den Lerndruck zu vermeiden, nicht auf die Werkrealschule, dessen Zukunft lange ungesichert schien. Hinzu kommen die Pläne der Realschule, die eine offene Ganztagesschule einrichten will – ausdrücklich auf den Wunsch von Eltern. Ein pädagogisches Konzept dazu wurde bereits 2014 entworfen und im Gemeinderat vorgestellt.

Es soll jetzt Abhilfe geben, und zwar in Form eines Neubaus. Zwischenzeitlich hatte die Verwaltung die Überlegung angestellt, ob es sinnvoll sein könnte, frei werdende Platzkapazitäten am Friedrich-Hecker-Gymnasium von der Realschule mitnutzen zu lassen. Der Hintergrund waren rückläufige Schülerzahlen am FHG. Nach einem Besuch von Oberbürgermeister Martin Staab und Bürgermeisterin Monika Laule beim Regierungspräsidium Freiburg ist diese Möglichkeit aber vom Tisch: Das RP geht künftig von einer stabilen Vierzügigkeit beider Schulen aus. Die vorübergehende Rückläufigkeit der Schülerzahlen am FHG habe ihre Ursache auch in der Umstellung von G 9 auf G 8, womit eine komplette Klassenstärke entfällt, erläutert Monika Laule.

Die Stadtverwaltung plant nun einen Anbau an die Realschule, der rund acht Millionen Euro kosten soll. Eine Million Euro würde durch Zuschüsse des Landes abgedeckt, so Martin Staab. Die Schulleitung hat gemeinsam mit der Stadt an einem Raumkonzept gearbeitet, bei dem unter anderem im jetzigen Gebäude drei Klassenräume wegfallen, die als Flurraum im Übergang zum Neubau benötigt werden, diese drei Räume sollen im Neubau ersetzt werden. Darüber hinaus wünscht sich das Realschulteam einen Mehrzweckraum, der für Lehrerarbeitsplätze, aber auch für Veranstaltungen und Konferenzen nutzbar wäre.

An dieser Stelle gibt es keinen Konsens: Das Regierungspräsidium stimmt dem Raumprogramm der Schule zwar grundsätzlich zu, hält aber nur zwei von den drei zusätzlichen Klassenzimmern im Neubau für förderfähig. Auch der Mehrzweckraum werde finanziell nicht gefördert, so die Nachricht aus dem RP. Die Stadt hat nun die Möglichkeit, die entsprechenden Räume trotzdem zu bauen – auf eigene Kosten. OB Martin Staab ist aber kein Befürworter dieser Variante: "In der Regel baut eine Kommune nur das, was auch förderfähig ist. Wir müssen auch auf die Gleichbehandlung aller Schulen achten." Dies wolle er dem Gemeinderat so vorschlagen. Außerdem, so seine Argumentation, erhalte man mit der förderfähigen Planung eine sehr komfortable Ausstattung. Die Investitionen im Schulbereich sind ohnehin hoch. Für den Umbau der Ratoldusschule sind etwa 12 Millionen Euro an Kosten zu erwarten, der Anbau an der Realschule kommt auf sieben Millionen Euro, wenn nur das förderfähige Raumprogramm gebaut wird.

Realschulrektorin Gabriele Wiedemann sieht das naturgemäß ganz anders: "Unsere Planung entspricht komplett unserem pädagogisch-didaktischen Bedarf." Sie verweist darauf, dass die Raumnot schon lange bestehe und sie intern deshalb bereits mehrfach Räume umgewidmet hätten, beispielsweise, um das Lehrerzimmer zu erweitern. Um das Problem der räumlichen Enge zu lösen, arbeite man mit dem Luzi-System: Anstelle von Klassenräumen hat jeder Lehrer einen eigenen Raum, die Klassen wandern von Raum zu Raum. Das bringe den Vorteil, dass kein Zimmer leer steht, während eine Klasse zum Beispiel Fachunterricht im Physiksaal hat. Der Mehrzweckraum sei unter anderem als Arbeitsbereich für Lehrer geplant. Sobald die Ganztagesschule starte, werde man noch mehr Lehrkräfte haben, die zusätzliche Arbeitsplätze benötigten. "Aber der Bedarf ist jetzt schon da." Wiedemann macht noch auf einen anderen Umstand aufmerksam: "Der Bau der Schule war ursprünglich dreizügig geplant, jetzt sind wir aber schon lange vierzügig. Daher brauchen wir jeden Raum." Sie setze auf das Verständnis des Gemeinderats für diese Situation.

Wie geht es künftig am Gymnasium weiter? Diese Frage wirft weniger Kontroversen auf. Aktuell hat die Schule 740 Schüler, das Schulamt geht davon aus, dass diese Zahl künftig stabil bleibt. Die Phase, in der die Schule fünfzügig war, wäre damit beendet. Das FHG plane eine Profilierung der Schule, berichtet Monika Laule. Zu diesem Zweck werde beispielsweise ein naturwissenschaftlicher Fachraum eingerichtet. Die Nachfrage nach gymnasialer Bildung werde voraussichtlich hoch bleiben.

