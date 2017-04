Radolfzell Die Ausstellung "Mein Schiesser gestern und heute" bietet mehr als nur Wäsche

Mit der Doppelausstellung "Mein Schiesser gestern und heute" bedienen die Macher Gefühls- und Geschichtswelten in der Villa Bosch und im Stadtmuseum Radolfzell

Betriebsgründungen und Firmenansiedlungen funktionierten im 19. Jahrhundert kaum anders als im 21. Jahrhundert. Vielleicht nur radikaler. Gerade die Stadt Radolfzell legte alle Skrupel ab, wenn es galt, Firmen mit Perspektiven anzusiedeln. Gotthard Allweiler bekam für seine Pumpenfabrik, Jacques Schiesser für seine Trikotweberei im Jahr 1875 ein Grundstück an der Schützenstraße geschenkt.

Die Wette auf die Zukunft ist für Radolfzell in beiden Fällen aufgegangen. Zwar mit Rückschlägen, aber beide Firmen prägen als großer Arbeitgeber noch immer die Stadt. Dabei ist Schiesser weit mehr als Allweiler den Radolfzellern ans Herz gewachsen. Das liegt am Produkt. Schiesser schmeichelt der Haut, Pumpen sind nützlich. Eine Pumpe kann man, wie es der Schriftsteller Martin Walser in Nußdorf gemacht hat, in den Keller stellen und damit das Haus trocken legen. Die Pumpe in Walsers Keller soll 25 Jahre die Aufgabe gehalten haben.

Schiesser-Unterwäsche hält auch lange, manchmal noch länger als eine Pumpe. Bleibt sie originalverpackt oder wird nach Gebrauch wieder behutsam in Schachtel und Schrank zurückgelegt. Es schwingt Liebe mit, wenn es um Schiesser geht: "Im Oktober 1956 wurde ich bei der Firma Schiesser eingestellt, im Frühjahr 1957 habe ich meine Frau Gertrud kennengelernt. Zu unserer Verlobung an Weihnachten 1957 habe ich ihr den Unterrock geschenkt. Diesen hatte sie nur ein einziges Mal bei unserer Hochzeit am 16. Mai 1959 getragen."

Mit dieser Geschichte reichte Richard Höss sein Lieblingsstück für die Schiesser-Ausstellung in der Villa Bosch ein. Es ist nicht das einzige, das die Herzen Jury-Mitglieder rührte. Waltraud Baier schrieb: "Als meine Tochter ein Jahr alt war, bekam sie diesen rosa Perlonüberrock, den sie stolz trug. Als 2009 meine Enkelin auf die Welt kam, trug sie den Unterrock einen Sommer lang. Nach 40 Jahren schaut das Unterhöschen noch aus wie neu, gemäß dem Motto: Schiesser ist Qualität."

Schiesser taugt als Botschafter von Geschichten, weil die Marke einen langen Atem hat. Das bestätigt Rudolf Bündgen, Chef des Wäscheherstellers im neuen Jahrtausend. Mit der Revival-Linie hat Schiesser Original-Modelle aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu herausgebracht und auf alten Strickmaschinen gefertigt. Der Erfolg hat den Nerv der Zeit getroffen. Bündgen sagt selbstbewusst: "Wir sind die Echten mit dem Retro-Trend."

Weil Schiesser diese lange Geschichte hat, zu dieser Geschichte steht und damit wirbt. Das Unternehmen hat zum zehnjährigen Bestehen der Revival-Linie zehn weltbekannte Künstler damit beauftragt, das legendäre Doppelripp-Hemd zu gestalten. Die Fotografin Andrea Stappert hat diese zehn Künstler dann im Doppelripp porträtiert. Das hat den Entscheidungsträgern im Kaufhaus Kadewe in Berlin so gefallen, dass sie den Radolfzeller Wäschehersteller eingeladen hat, einen ganzen Monat lang im Juli 2013 ihr Kaufhaus zu bespielen. Während der Modewochen, wenn die ganze Modewelt mindestens einmal durch dieses größte Warenhaus auf dem europäischen Kontinent schlendert.

Herausgekommen ist die Kunst und Mode überschreitende Inszenierung "Artists for Revival". Am Projekt beteiligt waren die vielfach ausgezeichneten Designer Sarah Illenberger (Frontschaufenster) sowie Thomas Rook und Harald Erath (Atrium) mit ihren Installationen. So haben sie die Besucher des Kaufhauses durch einen mit weißem Doppelripp bespannten Raum eintreten lassen. Rudolf Bündgen freut sich noch heute über den Aha-Effekt: "Erst am Ende des Raums konnte man erkennen, dass es ein Unterhemd ist."

Das Projekt, Fotos der Künstler, ihre Entwürfe, dieser moderne und trendige Schiesser findet seinen Platz in der Ausstellung in der Villa Bosch. Die hippe Generation von heute bekennt sich wieder zu Schiesser, die Lieblingsstücke von morgen werden in Schachteln gelegt wie die von gestern. Es fällt schwer, sich vorzustellen, die Stadt hätte im Jahr 1875 Jacques Schiesser das Grundstück an der Schützenstraße nicht geschenkt. Radolfzell wäre um ein paar Geschichten und viele Gefühle ärmer.

Titel Info

Text Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus

Wer bei der Schiesser-Doppelausstellung mitgewirkt hat

Zum Gelingen der Doppelausstellung „Mein Schiesser – gestern und heute“ haben zahlreiche Helfer und Teilnehmer mitgewirkt, ein paar seien hier herausgehoben