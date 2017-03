Radolfzell Derya Yildirim: "Erdogan hat für mich persönlich etwas Egomanisches"

Die Radolfzeller Stadträtin Derya Yildirim äußert sich im Interview zu den Entwicklungen in der Türkei und dem Referendum zur heftig umstrittenen Verfassungsänderung.

Frau Yildirim, was ist das Besondere an dem Referendum, für das der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auch im Ausland zu werben versucht?

In 18 Artikeln der türkischen Verfassung, die alle den Zuständigkeitsbereich des Staatspräsidenten regeln, sollen Veränderungen stattfinden und dessen Befugnisse in Zukunft erheblich ausweiten. Nach der zurzeit geltenden Verfassung hat der türkische Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben, allerdings hat er mehr Befugnisse als der deutsche Bundespräsident. Mit der vorgeschlagenen Verfassungsänderung würde die staatliche Gewaltenteilung praktisch außer Kraft gesetzt. Dann wäre der Staatspräsident praktisch ein Alleinherrscher. Minister wären nicht mehr gegenüber dem Parlament verantwortlich, sondern nur gegenüber dem Staatspräsidenten. Auch unter der türkischen Bevölkerung scheint dieses Referendum zumindest umstritten zu sein. Obwohl in den türkischen Gesetzen verankert ist, dass die Türkei im Ausland und in den türkischen Auslandsvertretungen keinen Wahlkampf machen darf, nutzte Erdogan dieses Instrument und wurde dabei auch noch vom Ministerpräsidenten Binali Yildirim unterstützt. Zu seinen Aufgaben gehört es doch, das Regierungsprogramm umzusetzen und die Arbeit der Ministerien zu koordinieren. Ist das ein Zeichen dafür, dass nach diesem Referendum der Staat umgebaut wird und sich zu einer Autokratie entwickelt?

Was befürchten Sie konkret für die Zukunft der Türkei?

Für eine Entwicklung hin zur Autokratie spricht dann wirklich viel. Präsident Erdogan zeigt ja jetzt schon, wie er sich diese Zukunft vorstellt. Er möchte zum Beispiel die Todesstrafe wieder einführen. Unliebsame Beamte, Lehrer, Richter und Journalisten werden verhaftet. Die Untersuchungshaft kann in der Türkei bis zu fünf Jahren dauern, ganz einfach so, ohne eine Gerichtsverhandlung. Wenn dieses Referendum zustande kommt, liegt alle Macht völlig uneingeschränkt bei Erdogan.

Wie verbunden fühlt sich die Türkei noch der EU?

Bisher wollte die Türkei der EU beitreten. Als sogenannte Vorbeitrittshilfen hat die Türkei auch schon Gelder von der EU erhalten. Bewegt sich Präsident Erdogan aber nicht weg von den demokratischen Grundwerten, die in der Europäischen Union gelten? Will Erdogan überhaupt noch in die EU? Zumindest hat der türkische EU-Minister Ömer Celik noch Ende 2016 betont, die Türkei wolle eine EU-Mitgliedschaft. Mit den bisher gezahlten EU-Geldern sollte die Anpassung an die demokratischen Standards der Europäischen Union erleichtert werden. Ich bezweifle, dass Präsident Erdogan mit seinen Ansichten in letzter Zeit überhaupt noch in die EU möchte. Jetzt sagt er, dass nach dem Referendum das Verhältnis zur EU neu aufgestellt werden müsse. Meiner Meinung nach hat die Türkei von heute in der EU nichts verloren!

Was sind die Beweggründe des Präsidenten Erdogan, dieses Referendum mit aller Macht durchsetzen zu wollen?

Dazu muss man die Person Erdogan verstehen. Erdogan stammt aus einer ärmlichen Familie. Sein Vater war Seemann und seine Mutter Hausfrau. Erdogan hat für mich persönlich etwas Egomanisches. Geld und Macht spielen da eine große Rolle. Inzwischen hat seine Familie ein großes Vermögen angesammelt, das allein durch sein Präsidentengehalt niemals entstanden sein kann. Nachdem sein jüngster Sohn rund 99 Prozent einer Großreederei übernehmen konnte, wird sein Vermögen auf rund 80 Millionen Euro geschätzt. Und das ist nur eines von vielen Geschäften, die in der Familie getätigt wurde. Man kann sich kaum vorstellen, dass soviel Geld ehrlich verdientes Geld ist. Es gab in der Vergangenheit schon entsprechende Vorwürfe gegen Erdogan. Damals wurden die Ermittlungsbeamten durch ihn strafversetzt. Wenn dieses Referendum nicht zustande kommt, geht es für ihn nach meiner Einschätzung um Kopf und Kragen. Deshalb kämpft er so für dieses Referendum.

Wie informieren Sie sich über das, was gerade in der Türkei passiert?

Es ist sehr schwer, sich umfassend zu informieren. Aber gerade eine umfangreiche Informationsmöglichkeit wäre doch für eine Demokratie sehr wichtig. Das türkisch-arabische Fernsehen ist praktisch gleichgeschaltet. Regierungskritische Zeitungen sind eine große Ausnahme. Kritischen Journalisten wird Agententätigkeit unterstellt und sie werden, wie im Fall Deniz Yüzel, in Untersuchungshaft gesteckt. Ein weiterer auch in der Türkei viel beachteter Journalist, Buchautor und Dokumentarfilmer ist Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur der Cumhuriyet. Auch ihm wurde Spionage vorgeworfen. Die türkische Presse und das türkische Fernsehen sind gleichgeschaltet. Um sich umfangreich zu informieren, versuche ich alle Informationen, die ich aus der Türkei erhalte, zu überprüfen. Dann bilde ich mir meine eigene Meinung. Auf türkische Presse und türkisches Fernsehen alleine verlasse ich mich nicht mehr.

