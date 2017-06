Radolfzell Der Weg ins Strandbad Radolfzell

Park- und Busdiskussion im Aussschuss: Ob Staab verteidigt den Rettungsweg

Radolfzell – Manche Themen lassen sich von der allgemeinen Gemütslage nicht trennen. Als Oberbürgermeister Martin Staab im Ausschuss Planung, Umwelt und Technik den Punkt "Drainageleitungen auf dem Messeplatz" aufrief, kam es zur Grundsatzdebatte Parken in Radolfzell. Besonders das Parken vor dem Strandbad auf der Mettnau. Weil Parken hier und Parken dort auch durch den kostenlosen Shuttlebus der Stadtwerke ins Strandbad – Linie 5a am Wochenende – zusammenhängen. Für SPD-Stadtrat Norbert Lumbe ist das eine Bedingung: "Wir müssen Flächen auf dem Messeplatz vorhalten, damit die Leute in den Shuttlebus umsteigen."

Und weil Stadträte und Bevölkerung um jeden Stellplatz vor dem Strandbad ringen. Da können 200 Steine auf den Grünstreifen zwischen den Pappeln in der Strandbadstraße als unüberwindbares Hindernis für Wildparker zum Staatsakt werden. CDU-Stadtrat Christof Stadler regte an, wenigstens ein paar Steine wieder zu entfernen: "Nach dem Verkehrskonzept war auf der Nordseite der Strandbadstraße das Parken zwischen den Pappeln erlaubt."

OB Staab sah sich im Laufe der Diskussion genötigt, angesichts der auch außerparlamentarischen formulierten Ängste noch einmal Grundsätzliches zu postulieren: "Die Mettnau ist für alle und bleibt für alle." Der Shuttlebus und das Verlegen der Steine versteht Staab nicht als negative Botschaft: "Das ist etwas, was wir für das Strandbad tun und nicht gegen das Strandbad."

Bei der Verlegung der Steine sah Staab wenig Spielraum für sich selbst: "Wenn Rettungswege blockiert werden, sage ich nein." Als Ortspolizeibehörde sei die Stadtverwaltung für die Sicherheit zuständig. Nach dem Unglück bei der Loveparade 2010 in Duisburg gebe es für die Verantwortlichen keinen Ermessensspielraum. Er selbst sei an einigen der heißen Sonntage im vergangenen Jahr und jetzt an Pfingsten auf der Mettnau gewesen und habe sich ein Bild von der Situation gemacht. "Wir wollen ganz vernünftig mit der Situation umgehen."

Wenn die 200 Parkplätze am Strandbad voll seien, müssten die Besucher auf den Parkplatz beim Mettnau-Stadion und den Messeplatz geleitet werden. "Aber selbst am heißesten Sonntag war der Sportplatzparkplatz halbleer", berichtete Staab. Jetzt soll die Markierung der Stellplätze, die schnell verbleicht, verbessert werden. Die Stadtverwaltung will dafür künftig Leitschwellen aus Recyclinggummi verwenden. "Dann haben wir weniger Ärger und weniger Strafzettel", hofft Staab. Die Überzeugung des OB lautet: "Es finden alle einen Weg in das Strandbad, die da hin wollen." Staab warb um Geduld für den kostenlosen Shuttlebus: "Manche Dinge brauchen etwas Zeit."

Rückendeckung bekam der OB von Waltraud Fuchs (Grüne), die kein Verständnis dafür zeigte, "wie stark sich die Autofahrerlobby macht". Sie sei seit 27 Jahren immer mit dem Rad ins Strandbad gefahren: "Mit Kindern." Gefährlich seien nicht die Steine, "sondern wenn die Radwege zugestellt werden".

Einstimmig brachte der Ausschuss den Bau der geplanten Drainageleitungen auf dem Messeplatz auf den Weg. Die Kosten der Entwässerungsarbeiten belaufen sich auf 50 000 Euro. Im Anschluss daran soll ein Plan für den Komplettausbau des erstellt werden. Thomas Nöken vom Baudezernat rechnet im Endausbau mit 390 bis 425 Parkplätzen und Kosten von 1,3 Millionen Euro: "Das sind etwa 3000 Euro pro Stellplatz, das ist eine vertretbare Größe."

Runde mit Lesern

Im Rahmen der Gesprächsrunde "Der SÜDKURIER gibt einen aus" wird der Verkehr sowie die Parkplatzsituation auf der Mettnau diskutiert. Termin ist am Montag, 26. Juni, um 18.30 Uhr im Strandbad Radolfzell. Die Diskussion soll nicht länger als eineinhalb Stunden dauern. Es können alle Themen rund um das Thema Strandbad und die Mettnau angesprochen werden. Die Gesprächsrunde steht allen offen.