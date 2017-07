Radolfzell Der Sitzungsstreit in Radolfzell ist beendet

Ein bisschen Frieden: Gemeinderat und OB haben sich auf einen Anfang und ein Ende der Sitzungen geeinigt

750 Jahre nach Verleihung der Stadtrechte an Radolfzell und 369 Jahre nach dem Westfälischen Frieden und damit der Beendigung des 30-jährigen Kriegs haben Gemeinderat und Oberbürgermeister Martin Staab im Sommer 2017 einen Burgfrieden geschlossen. Die ausgehandelten Bedingungen umfassen nicht mehr und nicht minder als den Anfang einer Gemeinderatssitzung dienstags um 16.30 Uhr und das gewünschte Sitzungsende um 19.45 Uhr.

Der Bezug zum Westfälischen Frieden, geschlossen im Jahr 1648, mag weit hergeholt sein. Doch für manchen Stadtrat hatte sich die Stimmung im Gemeinderat Radolfzell des Jahres 2017 bis zur Unerträglichkeit hochgeschaukelt. So hat es etwa CDU-Stadtrat Helmut Villinger gesagt. Auslöser war der von OB Staab auf 14.30 Uhr festgelegte Beginn der Gemeinderatssitzung am 4. Juli. Staab tat dies mit Verweis auf die langen Beratungszeiten und dem Arbeitszeitschutzgesetz, das für die Mitarbeiter der Verwaltung gelte. Villinger warf dem OB "einsame Entscheidungen" vor: "Ich kann der Verwaltungsspitze nicht mehr vertrauen."

Die Folge: Die Freie Grüne Liste stellte einen Antrag, den Beginn der Gemeinderatssitzung grundsätzlich auf 16.30 Uhr festzulegen. Zur Beratung dieses Antrags und zur nächsten Sitzung lud der OB in seiner "Einberufungszuständigkeit" um 15.30 Uhr ein. Vor der Beratung gab es eine erneute Erklärung, dieses Mal von Dietmar Baumgartner (Freie Wähler) zur "politischen Gesamt-Situation im Gemeinderat". Die schade allen, hielt Baumgartner fest. Sein Appell: "Jeder sollte sich zurücknehmen und persönliche Dinge oder Verletzungen hintenan stellen zum Wohle unserer schönen Gesamtstadt Radolfzell."

Doch so schnell stellte sich der Friede nicht ein. Den Machtanspruch des OB auf die alleinige Festlegung der Sitzungstermine empfand Siegfried Lehmann (Freie Grüne Liste) als eine Beschädigung des Ehrenamts, Staab provoziere mit dem Beharren auf seinem Rechtsanspruch den Konflikt. Wenn die Sitzungen schon um 14 oder 15 Uhr beginnen würden, könnten nur noch Beamte und Rentner ein Amt im Gemeinderat übernehmen. Deshalb sei ein Einvernehmen zwischen Gemeinderat und OB auch nicht beliebig. Lehmann richtete sich direkt an Staab: "Das ist die Frage: Ob Sie bereit sind, sich mit uns zu verständigen?" Seine Fraktionskollegin Nina Breimaier kritisierte Staab in zwei Punkten: "Die Demonstration Ihrer Machtposition finde ich nicht in Ordnung." Der OB verkenne, welche Bedeutung seine Sitzungsleitung habe: "Es geht um Zwischentöne und darum, uns nicht wie kleine, dumme Schüler zu behandeln."

Staab wehrte sich: "Es geht nicht um Machtansprüche, es geht um Gesetzmäßigkeit." Er wolle weder die Moralkeule, noch die Machtkeule schwingen: "Wir wollen Sitzungen, die nach dreieinhalb Stunden beendet sind, wir brauchen klare Regelungen mit sauberen Strukturen."

Und da – befanden die Stadträte Dietmar Baumgartner und Norbert Lumbe von der SPD – lägen der Antrag der Grünen Liste und der Vorschlag der Verwaltung doch gar nicht so weit auseinander. Der OB will mehr Entscheidungen in den Ausschüssen und ein Sitzungsende um 19.45 Uhr, die Grünen nicht vor 16.30 Uhr mit der Beratung beginnen. "Das scheint mir der Weg zu sein, der uns aus der Bredouille hilft", sagte Lumbe. Hermann Leiz (CDU) bat um das Verlassen der Gefühlsebene: "Das Einvernehmliche müssen wir hinbringen."

Noch etwas könnte aus der unangenehmen Lage helfen und die Sitzungskultur befrieden – etwas mehr Disziplin: "Es muss nicht immer die fünfte Wortmeldung sein, das müssten wir eigentlich hinbringen", erkannte Helmut Villinger. Der Burgfrieden zu Radolfzell ist beschlossen bei großer Mehrheit und einer Gegentimme von Walter Hiller. Das müsste eine Weile halten.

Der Beschluss

So haben sich Gemeinderat und OB in Radolfzell geeinigt: Gemeinderatssitzungen beginnen immer an einem Dienstag um 16.30 Uhr, um 19.45 Uhr kann der Oberbürgermeister die Sitzung schließen. Die Beratung des gerade anstehenden Tagesordnungspunktes wird beendet, unbehandelte Punkte werden verschoben. Ausnahmen müssen möglich sein.