Radolfzell Der Schreck nach dem Radolfzeller Brand sitzt tief : "Um halb zehn war unser Leben zerstört"

Zwei Familien haben bei dem Brand in Radolfzell am Mittwoch ihr Zuhause verloren und suchen nun neue Wohnungen. Von der Hilfsbereitschaft der Menschen sind die Betroffenen überwältigt.

Es sind die Pfannkuchen, denkt Daniela Restle. Sie ärgert sich über das vermeintlich angebrannte Frühstück für ihre Tochter. Die ganze Wohnung riecht danach – angebrannt eben. Erst als sie von oben aus dem Haus lautes Gepolter hört, wirft sie einen Blick aus dem Küchenfenster, schräg hinauf Richtung Erdgeschoss. Erschrocken sieht sie die Rauchsäule. Ab jetzt handelt sie schnell. Jacke und Schuhe für sich und Leni, ihre zweijährige Tochter. Mit ihr klettert sie durchs Fenster ins Freie. Durchs Treppenhaus und zur Haustür traut sie sich zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. Denn das Gebäude geht lichterloh in Flammen auf, als der 91 Jahre alte Hausbesitzer die Eingangstür öffnet, um sich auf diesem Weg in Sicherheit zu bringen.

Ebenso wie der alte Mann kommen Daniela Restle und Leni bei einer Nachbarin unter. Außer ihnen war niemand im Haus, als das Feuer ausbrach. Der Partner von Daniela Restle ist bei der Arbeit, Dana Al Bahhah und Tarek Ayoub, ein Flüchtlings-Ehepaar aus Syrien, das ebenfalls in dem Haus auf der Weinburg wohnte, sind in der Schule, die sie zur Zeit besuchen. Durch einen Anruf von Daniela Restle erfahren sie, was geschehen ist. Die steht derweil im Nachbarhaus am Fenster und schaut zu, wie die Feuerwehrleute den Brand bekämpfen. "Ich wollte aber auch nicht weg, schließlich war es mein Zuhause, das da vor meinen Augen gebrannt hat." Das sagt sie gestern, einen Tag nach dem Brand. Gemeinsam mit Dana Al Bahhah, Tarek Ayoub und ihrer Tochter Leni sitzt sie auf einem Sofa in einer Hotellobby in Radolfzell. Ihr Partner ist nicht dabei. Er versucht währenddessen aus der Wohnung zu retten, was noch zu retten ist.

Bei allen sitzt der Schreck noch tief. "Um halb zehn war unser Leben zerstört", beschreibt Daniela Restle die Situation. "Alles ändert sich innerhalb von wenigen Minuten", sagt Tarek Ayoub. Ergriffen seien er und seine Frau allerdings von der Fürsorge und Hilfsbereitschaft der Menschen. Er sei voller Dankbarkeit für die Anteilnahme, die ihnen entgegengebracht werde. Daniela Restle kann das nur bestätigen. Noch am Abend des Brandes wandte sie sich über soziale Netzwerke an die Öffentlichkeit. Die beiden Familien suchten dringend nach einer neuen Wohnung, schrieb sie.

Menschen zeigen große Hilfsbereitschaft

Die Resonanz auf ihren Post ist groß. Zahlreiche Menschen geben Tipps, bieten Kleidung, Spielzeug und Möbel an. Einige wollen auch mit Geld helfen. Vor allem für Dana Al Bahhah und Tarek Ayoub sind die Spenden eine hilfreiche Stütze. Denn während Daniela Restle und ihre Familie aus ihrer Wohnung im Untergeschoss noch einiges retten können, stehen Dana Al Bahhah und Tarek Ayoub vor dem Nichts. Ihre Sachen im oberen Stock des Hauses sind vollständig den Flammen zum Opfer gefallen.

Wie genau es weitergeht, wissen beide Familien noch nicht. Daniela Restle hofft, schnell eine passende Ferienwohnung und dann auch bald ein neues Zuhause zu finden. In die Wohnung in Radolfzell ist sie mit ihrer Familie erst im September eingezogen. Auch Dana Al Bahhah und Tarek Ayoub hoffen auf eine neue Wohnung. Zumal bei dem Paar Familienzuwachs ansteht, Dana Al Bahhah ist schwanger.

Das Feuer war am Mittwochmorgen gegen halb zehn in dem Haus auf der Weinburg ausgebrochen. In den folgenden Stunden brannte das Gebäude fast vollständig aus. Vor allem der mittlere und obere Stock gleichen nur noch einer verkohlten Ruine. Sechs Menschen verloren ihr Zuhause. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gehen mittlerweile davon aus, dass der 91 Jahre alte Hausbesitzer das Feuer verursacht hat. Warum der Mann das getan haben könnte, ist noch nicht klar. Noch am Mittwoch wurde er allerdings aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingewiesen. Den Schaden schätzen die Ermittler laut einer Mitteilung der Polizei auf rund 350 000 Euro. Die Ermittlungsarbeit ist noch nicht abgeschlossen.

Während der Löscharbeiten musste der komplette Straßenzug vom Stromnetz getrennt werden. Die Anwohner im Lärchenweg waren damit über mehrere Stunden komplett vom Stromnetz getrennt und somit auch ohne Heizung. Problematisch für die Löscharbeiten waren laut Feuerwehr auch die niedrigen Temperaturen von einigen Grad unter null. Denn das Löschwasser gefror sofort auf der Straße, weshalb ein Streudienst der Technischen Betriebe dafür sorgen musste, die permanente Glättebildung an der Einsatzstelle und an den Zufahrten zu bekämpfen. Auch sei es aufwändig gewesen, die Einsatz-Geräte wieder abzubauen, denn Armaturen und Schläuche seien teilweise eingefroren gewesen. Um 16.42 Uhr, nach knapp mehr als sieben Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Hilfsmöglichkeiten

Vor allem der Verlust des Zuhauses sei für beide Familien schlimm, sagen sie. Deshalb suchen beide schnell neue Wohnungen. "Gerade mit einem kleinen Kind möchte man so gerne mal irgendwo ankommen", sagt Daniela Restle, die erst im September nach Radolfzell gezogen ist. Ihr Partner arbeite als angesteller Energieberater oft von zu Hause aus. Daher suchen er und die Reiseverkehrskauffrau eine Vierzimmerwohnung in oder nahe Radolfzell. Auch Dana Al Bahhah und Tarek Ayoub suchen ein Zuhause. Sie haben für drei Jahre eine Aufenthaltserlaubnis. Zu erreichen sind beide Familien über die E-Mail-Adresse: ciel3@gmx.de. (lmj)