Radolfzell Der Narrenspiegel in Radolfzell ist politisch bis auf die Liebesinsel-Spitze

Passen 750 Jahre Stadt Radolfzell in vier Stunden? – Passt, die Macher des Narrenspiegels 2017 haben die Geschichte in diesen Zeitrahmen genüsslich gerafft

Die in diesem Jahr zu feiernde Jubiläums-Geschichte brachte Moderator Sebastian Möhrle für die Radolfzeller ganz kurz auf den Punkt: „Seit 750 Jahren sind wir keine Dorftrottel mehr.“ Nein, die Gardisten der Narrizella Ratoldi sind städtisch bissig, wie Landrat Frank Hämmerle in der Vorstellungspause im Milchwerk erkannte: „Ich kenne kein närrisches Bühnenformat im Kreis, das so durchgängig politisch ist, wie der Narrenspiegel in Radolfzell.“

Wenn es der Landrat sagt, muss es stimmen. Zumindest gehörte er zu jenen, die als kommunalpolitisch Verantwortliche Stoff für den Spott auf der Bühne lieferten. Lothar Rapp schalt als Kappedeschle den Kreis-Gesundheitsverbund: „Und plötzlich will man alle zwingen, zur Niederkunft am Hohentwiel, dann wären alle Zeller von Singen, als wäre das ein Lebensziel.“

Einer, der wie Martin Staab einst von Singen auszog, um als Bürgermeister in Waiblingen und nun in Radolfzell als OB zu reüssieren, bekam sogar so etwas wie Mitgefühl. Denn die Ernennung zur Stadt lief in Radolfzell selbst 1267 nach den Erkenntnissen der Geschichtsschreiber der Narrizella nicht ohne Konflikte zwischen Bürgermeister und (Zunft-)Rat ab. Axel Heinzelmann, der als Bürgermeister des Mittelalters einen bis in die Fingerspitzen gekonnten Doppelgänger des neuzeitlichen Oberbürgermeisters gab, räsonierte verzweifelt: „Probleme mit dem Rat? – Gibt es immer.“

Wie die erste Szene „Vom Markt zur Stadt“ waren die anderen drei Geschichts-Szenen „Zum Henker mit dem Spital“, „Die Industrialisierung“ und „Heilung durch Bewegung“ mit vielen Seitenhieben gespickt. Etwa wenn der Henker (Marc Kromer) feststellte: „Kleppere dunt bei uns lang nimme die Leprakranke, das macht der Turnverein.“ Oder der Dichterfürst von der Mettnau Victor von Scheffel sich an die Brust klopfte: „Ich bin der steuerehrlichste Bürger der Stadt.“ Und der zweite Moderator Peter Gätjens mit Blick auf die Mettnaukur hochrechnete: „Sie sichert seit 60 Jahren Arbeitsplätze im Scharfen Eck.“

Die Wirklichkeit der Neuzeit rief die Musiker der Seefunk-Gruppe als Poseidon und seine Nixen auf den Plan. Es galt die Liebesinsel vor dem Bauwahn des Bauamtsleiters Thomas Nöken zu schützen. „Und, gibt’s noch ein Problem?“, fragte Poseidon. Es gab: „Die Seetorquerung – oje, oje, ojemine.“ Grandios, wie die sechs Musiker Pauli Franz, Franz Bromma, Uwe Kemmer, Thomas Kauter, Wolfgang und Thomas Uhl mit den Liedern „Griechischer Wein“ oder „Über sieben Brücken musst Du gehn“ die Radolfzeller Wirklichkeit im 750. Jahr des städtischen Bestehens mit neuem Text fein verspotteten.

Das gab’s als Zugabe im Milchwerk: Prachtvolle Kostüme, stimmungsvolle Bühnenbilder, Auftritt des Königs- und Prinzenpaars im Kleppern, ein Narrizella-Fanfarenzug, der für seinen Aufmarsch neben der Bühne auch die Empore nutzte, und eine Narrenmusik, die bestens gelaunt mit viel Schwung den Saal aufmischte.

Auf und hinter der Narrenspiegel-Bühne

Akteure des Narrenspiegels sind die Gardisten der Narrizella Ratoldi, die Regie liegt bei Peter Gätjens und Sebastian Möhrle, die Narrenschelte hält Lothar Rapp