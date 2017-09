Radolfzell Der Höribus fährt auf einer der beliebtesten Linien

Touristen schätzen in erster Linie die schöne Landschaft und zahlreiche Kultur-Stationen. Busfahrer Ernst Schmitt teilt seine Erfahrungen

Radolfzell – Der Höribus ist kein Bus wie jeder andere. Die Strecke hat einen ganz besonderen Reiz. Das weiß auch Ernst Schmitt: "Hier ist immer etwas los", sagt er begeistert. Seit mehr als 20 Jahren ist er Busfahrer. Der Stockacher hat in dieser Zeit eine ganze Menge erlebt. Er fährt mit dem Höribus eine der meist frequentierten Linien der Region. Die besondere Fahrt beginnt am Radolfzeller Busbahnhof und dauert planmäßig 44 Minuten. Langweilig wird es dabei sicher nicht. Ernst Schmitt teilt seine Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten mit dem SÜDKURIER.

Die Strecke zwischen Radolfzell und Stein am Rhein in der Schweiz ist für den 58-Jähringen etwas Besonderes. "Die Landschaft ist wunderschön und man hat viel Kontakt mit Menschen." Das wird er vor allem zu spüren bekommen, wenn die Schule wieder losgeht. In den Ferien sind es vor allem die Touristen, welche die Region erkunden wollen. In Gaienhofen kann das Hesse-Höri-Museum besichtigt werden, in Öhningen das ehemalige Augustiner Chorherrenstift und die historische Altstadt in Stein am Rhein.

Für Ernst Schmitt sind aber nicht nur die Landschaft und Kultur, sondern auch der Kontakt zu Menschen wichtig: "Ich hatte vor kurzem einen jugendlichen Fahrgast, den ich einst im Kinderwagen in den Bus gehoben hatte. Das ist etwas Besonderes." Schön sei die Dankbarkeit der Menschen, allerdings veränderten sich die Charaktere. "Früher gab es noch spezielle Charaktere, Lokalmatadoren. Heute wüsste ich keinen", sagt er. Man müsse aber ohnehin auch eine gewisse Distanz zu den Gästen wahren, meint der Busfahrer. Schließlich darf grundsätzlich während der Fahrt nicht mit dem Fahrer gesprochen werden. Eine Frau steigt ein, die schon seit 20 Jahren diesen Bus nutzt. Man kennt sich, man grüßt sich. Nicht mehr und nicht weniger.

Aber es habe auch schon Kuriositäten gegeben. "Einmal saß auf einem der hinteren Sitze eine weiße Ratte. Eine Punkerin hat sie dann schnell abgeholt, als sie bemerkte, dass sie etwas vergessen hatte", erzähltt Ernst Schmitt schmunzelnd. Generell, meint der Busfahrer, verhielten sich die Gäste heutzutage angepasster als früher. "Es gibt viel weniger Müll im Bus und es ist ruhiger. Die Leute schauen auf ihre Handys und haben gar keine Zeit, Müll zu verursachen oder sich zu streiten. Das war früher schlimmer", so der 58-Jährige.

Ernst Schmitt erzählt vom Alltag: "Wenn man fünf bis siebenmal am Tag dieselbe Strecke fährt, kommt man platt nach Hause." Die Hitze im Sommer durch die Scheiben mache vielen Fahrern in den heißen Monaten zu schaffen. Im Frühsommer müsse man zwischen Horn und Iznang einen regelrechten Slalom-Parcour um die querenden Frösche herum fahren. Ernst Schmitt bezeichnet diese Phase als "Massaker" und versteht nicht, warum hier keine Krötenzäune errichtet werden.

Jürgen Marquardt, der Niederlassungsleiter der SBG (SüdbadenBus GmbH) in Radolfzell hält große Stücke auf den Höribus. "Er hat sich zu einer eigenen Marke entwickelt und ist sehr gut ausgelastet", sagt er. Schüler, Berufspendler und Touristen nutzen den Höribus. Ein Ticket kostet 2,45 Euro.

Der Höribus existiert unter diesem Namen erst seit 2009. Befahren wird die Strecke aber schon deutlich länger. 1869 haben Postkutschen die Orte Radolfzell und Stein am Rhein verbunden. In der Nachkriegszeit fuhr ein gelber Postbus die Strecke ab und beförderte die Menschen. Heute sind deutlich mehr Pferdestärken im Einsatz und es wird inzwischen auch keine Post mehr transportiert.

Zur Strecke

Der Höribus fährt unter dieser Bezeichnung seit 2009. Die Liniennummer ist 7368. Ein Ticket für die Zone kostet 2,45 Euro. Der Höribus fährt für die SBG (SüdbadenBus GmbH). Entlang der Strecke lassen sich Natur und Kunst entdecken: von Radolfzell (historische Altstadt, Museen) über Moos (Bodenseepfad), Gaienhofen (Hermann-Hesse-Museum, Museum Haus Dix) und Öhningen (Augustinerstift, Museum) bis Stein am Rhein (historische Altstadt).

