Radolfzell Der Countdown läuft: Bald kommt Entennachwuchs im Blumenkasten

Eine Radolfzellerin hat ein Entennest in einem Blumekasten vor ihrem Fenster in der Altstadt. Sie beobachtet die gefiederte Mitbewohnerin und kümmert sich um sie. Es ist das zweite Mal, dass sich in genau diesem Kasten eine Ente ein Nest gebaut hat.

Gleicher Blumenkasten, gleiche Stelle darin: Vor dem Fenster Wanda-Maria Liebing brütet seit einigen Wochen eine Ente, die ihr Nest über den Gassen der Altstadt eingerichtet hat. Die Radolfzellerin hat damit bereits das zweite Jahr in Folge eine gefiederte Mitbewohnerin. Dieselbe vielleicht? Nein, das glaubt die Tierfreundin nicht. Aussehen und Verhalten seien anders. "Vielleicht ist es eins der Küken von vergangenen Jahr", vermutet Wanda-Maria Liebing. Das könnte sie sich aufgrund der Platzwahl gut vorstellen.

Die Radolfzellerin beobachtet und dokumentiert das Nest. Auch die vorausgegangenen Bauplatzbesichtigungen hat sie verfolgt. "Die Ente hat mehrere Wochen lang hier und da auf den Balkonen und Dachterrassen rumgeschaut", erzählt sie. Dann habe die Ente sich schließlich bei ihr im Blumenkasten niedergelassen, wo schon vergangenes Jahr eine Ente gebrütet hat. Der Erpel halte sich auch immer wieder in der Nähe auf, beobachtet Wanda-Maria Liebing. Zur Unterstützung für den Nestbau hat sie extra einige trockene Pflanzen in den Blumenkästen stehen lassen. Davon nehme sich die Ente immer wieder etwas, nutze aber auch eigene kleine Brustfederchen, um das Nest weiter zu polstern.

Die kleine Mitbewohnerin bekommt von der Tierfreundin regelmäßig im benachbarten Blumenkasten Wasser und etwas Futter in Bechern. "Das Tischlein ist gedeckt, wenn sie von ihren Ausflügen an den See wieder kommt", erzählt Wanda-Maria Liebing. Sie hat sogar auf Video aufgenommen, wie die werdende Entenmama zielsicher angeflogen kommt und auf kleinstem Raum vor dem Fenster perfekt landet. "Die Ente ist richtig schlau", sagt Wanda-Maria Liebing. "Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus." Als das Futter zu trocken gewesen sei und die Ente sich daran verschluckt habe, habe das Tier zum Beispiel sofort begriffen, dass das Fressen mit einem ständigen Wechsel zwischen Futter und Wasser am besten klappe.

Wanda-Maria Liebing erwartet das Schlüpfen der Küken nun jeden Tag. Sie hat in ihrem Kalender aufgezeichnet, wann die Ente auftauchte, wann der Nestbau war und wann die Eier kamen. Das erste Ei lag am 30. April im Nest, das Brüten beginnt, wenn alle liegen und die Brutzeit beträgt 28 Tage. Wobei Wanda-Maria Liebing nicht genau weiß, wieviele Eier es sind. "Mindestens acht", sagt sie. Die Ente habe aufgrund der Menge Mühe, alle mit ihrem Körper abzudecken. "Sie sitzt da wie ein breiter Pfannkuchen", beschreibt die Radolfzellerin. "Es ist entzückend zu beobachten, wie sie sich im Nest dreht und auf den Eiern positioniert."

Seit dem vergangenen Jahr und ihrem damaligen gefiederten Gast ist Wanda-Maria Liebing ein großer Enten-Fan geworden und hat sich intensiv mit den Tieren beschäftigt. Umso mehr freut es sie, dass ihr Blumenkasten auch dieses Jahr bald wieder zur Kinderstube für kleine, flauschige Entenküken wird. Wenn sie geschlüpft sind und die Mama mit ihrem Nachwuchs dann irgendwann Richtung See ziehen will, hilft sie der kleinen Familie, sicher dorthin zu kommen. Wie damals auch.

Nestflüchter

Enten gehören zu den Nestflüchtern. Das bedeutet, wenn alle Küken geschlüpft sind, zieht es die Familie an den See, sofern das Nest nicht in Ufernähe ist. Es gab schon öfters brütende Enten in der Radolfzeller Altstadt, die dann ihren Weg ans Ufer suchten.