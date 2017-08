Radolfzell Der Amtsgerichtsgarten bleibt im Dornröschenschlaf

Nach dem Ende der Privatpacht des Amtsgerichtsgartens in Radolfzell im Jahr 2014 hat sich in dem Filetgrundstück neben der Villa Wolf nicht viel getan. Der Gemeinderat vertagte eine Entscheidung, ob nun ein Lehrgarten entstehen soll.

Radolfzell – Der Radolfzeller Amtsgerichtsgarten weilt im Dornröschenschlaf. Seit nunmehr drei Jahren ist das Grundstück zwischen Scheffelstraße und Seeufer nicht mehr privat verpachtet. Viele Ideen und Pläne waren 2014 Thema, als öffentlich wurde, dass ein Filestück am Radolfzeller Seeufer, welches viele Jahre nur einigen Radolfzeller Familien als Privatgarten diente, nun wieder aus der Privatpacht in die Hand der Öffentlichkeit überging. Öffentlich sollte der Amtsgerichtsgarten jedoch nie werden, dies stellte Oberbürgermeister Martin Staab in einem Interview mit dem SÜDKURIER im Juli 2014 klar. Hauptzweck des Amtsgerichtsgartens solle vielmehr darin liegen, den Menschen ein wertvolles Stück Natur näher zu bringen. Sei es durch Schulungen in einem eingerichtete Umweltlehrgarten oder auch als Schauplatz für repräsentativ Anlässe der Stadtverwaltung, wie zum Beispiel Ehrungen oder Besuche aus den Partnerstädten.

Seitdem ist allerdings nicht viel passiert. OB Staab erklärt auf Nachfrage: "Wir hatten in 2015 dem zuständigen Ausschuss ein Konzept vorgestellt, die Umsetzung hat der gemeinderätliche Ausschuss vertagt." Es sollte eventuell über eine andere Verwendung des Grundstücks nachgedacht werden, so Staab. Seit der Kündigung der Pachtverträge nimmt die Stadt also keine Einnahmen ein, hat aber Kosten. Der SPD-Fraktionsführer Norbert Lumbe sagt dazu: "Der Amtsgerichtsgarten ist im Augenblick Natur pur, er befindet sich in einem – im wahrsten Sinne des Worte – Dornröschenschlaf."

Schon zu Zeiten des damaligen OB Günter Neurohrs gab es Diskussionen um die Nutzung dieses Grundstücks. Siegfried Lehmann (FGL) erinnert an diesen Vorgang: "Der Gemeinderat vergab die Nutzungsrechte am Amtsgerichtsgarten an eine Gruppe von Radolfzeller Familien, die der Stadt eine jährliche Pacht bezahlten, die für den Unterhalt des Gartens selber aufkamen und weiteren Familien und Personen eine Mitnutzung des Seegrundstücks ermöglichten. Somit konnten einer größeren Anzahl von Radolfzeller Bürgern die Nutzung des Seegrundstücks in einem transparenten und fairen Vergabeverfahren ermöglicht und ein langer Streit in der Stadt beendet werden." Dann wurden die Pachtverträge gekündigt, etwas Neues sollte entstehen. Dies ist nun drei Jahre her.

Jürgen Keck (FDP) sieht im Vorgehen der Stadtverwaltung eine Ideenlosigkeit und sagt: "Leider fehlt bis zum heutigen Tage die Vorstellung und Umsetzung einer Konzeption." Laut Keck wurde in der Vergangenheit das Grundstück von den bisherigen Pächtern gepflegt und in Schuss gehalten. "Im Moment wächst im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Sache", sagt Keck verärgert. Sein Fraktionskollege Richard Atkinson legt noch einen drauf: "Vor kurzem habe ich beim OB Staab nachgehakt. Es kamen nur vage Aussagen."

Das kann so nicht weitergehen, sagt Christof Stadler (CDU) und kündigt einen Antrag im Stadtrat an. Wenn ein Vorschlag der Verwaltung nicht richtig umsetzbar erscheint, so sei es laut Stadler logisch, dass neu über das Thema nachgedacht werden müsse. Da von der Stadtverwaltung keine weiteren Vorschläge gemacht wurden, will Stadler nun dieses Projekt neu aufgreifen. Dabei dürfte er Unterstützung in den anderen Fraktionen finden. Siegfried Lehmann sagt: "Es ist mehr als ärgerlich, dass das Seegrundstück seit drei Jahren für jegliche Nutzung geschlossen ist, auf Pachteinnahmen verzichtet wird und die Kosten für den Unterhalt und die Pflege des Grundstücks seither aus der Stadtkasse bezahlt werden müssen. Zu den seit 2015 entgangenen Pachteinnahmen möchte die Verwaltung auf Nachfrage keine weiteren Angaben machen. Die Pressesprecherin der Stadt Radolfzell, Nicole Stadach, bittet um Verständnis: "Privatrechtliche Pacht-/Kauf- oder Mietverträge sind nach der Gemeindeordnung nicht öffentlich."

Zum Amtsgerichtsgarten

Der Amtsgerichtsgarten war ursprünglich mal für die in Radolfzell tätigen Amtsrichter vorgesehen. Die Stadt Radolfzell wollte den Juristen eine Möglichkeit der Erholung bieten. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich das Grundstück in öffentlicher Hand und sorgt regelmäßig für Diskussionen über die weitere Verwendung. (mij)