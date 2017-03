Radolfzell Den Bäumen geht es jetzt wieder gut: Kugelakazien am Höri-Eck sind jetzt fachkundig gestutzt

Nach zwei Jahren haben sich die falsch beschnittenen Kugelakazien am Höri-Eck in Radolfzell wieder erholt und wurden nun fachkundig gestutzt. Im Text gibt es eine Chronologie der Ereignisse seit 2015

Am Höri-Eck greift das Sprichwort "Was lange währt, wird endlich gut". In diesem Fall: Die Bäume. Anfang 2015 waren die Anlieger entsetzt, also sämtliche Bäume rund ums Höri-Eck, also an der Böhringer-, Höri- und Hegaustraße, massiv beschnitten wurden. Sowohl die Kugelakazien als auch die Zierkirschen in der Hegaustraße waren ein zweites Mal in Folge radikal gestutzt worden: Nur Baumkrüppel standen noch an den Straßen. Die Zierkirschen trugen im April 2015 keine Blüten, und die Akazien trieben erst im Juni 2015 unvollständig wieder aus: Ganz wie vom Baumexperten der Stadt, Gärtnermeister Heinrich Holewa vorausgesagt.

Die Bäume wurden wieder grün. Doch: „Bei einem solchen Radikalschnitt entstehen einerseits große Schnittflächen, die Eintrittspforten für Pilze sind. Zum anderen muss der Baum eiserne Reserven angreifen, um derart zu treiben. So etwas schraubt die Lebenserwartung nach unten“, sagte Holewa im August 2015. Letztlich komme es jedoch darauf an, wie weiter mit den Akazien umgegangen werde. Der SÜDKURIER hatte bereits im Frühjahr 2015 ausführlich berichtet, was auch den Chef der Liegenschaften, Josef Joachim Reckziegel auf den Plan rief. Die Gebäude gehören der Baugesellschaft SBK (Spar- und Bauverein Konstanz). In einem sehr konstruktiven Gespräch, so Halewa vor zwei Jahren, seien die Fehler geklärt worden.

Die Baugesellschaft wechselte daraufhin die Gartenbaufirma. Im Winter 2015/16 wurden die Bäume in Ruhe gelassen, im Winter 2016/17 nun fachkundig beschnitten. Zugäste, also dünne Triebe, blieben stehen. Sie ermöglichen dem Baum, im Frühjahr sofort Traubenzucker zu produzieren und damit die Photosynthese in Gang zu bringen. Er muss keine schlafenden Augen wecken, wie es in der Fachsprache heißt, was übermäßig Kraft kostet. „Wir haben für die Gartenarbeiten einen anderen Gartenbaufachbetrieb beauftragt. Der Baumschnitt wurde nach Rücksprache mit der Stadtgärtnerei Radolfzell, Herrn Holewa, ausgeführt“, sagte Siegfried Hamm für die SBK.

Erfreut sind die Anlieger und Heinrich Holewa sagt: „Ich war auch hocherfreut, als ich gesehen habe, dass die Bäume nun in dieser Weise geschnitten wurden.“ Der ganze Vorgang sei auf das Telefonat mit Joachim Reckziegel im Frühjahr 2015 zurückzuführen. „Ich habe ihn lediglich darauf hingewiesen, dass immer sogenannte Zugäste stehen bleiben müssen, damit im Frühjahr sofort Blattgrün vorhanden ist, das den Baum ernährt. Der Schnitt liegt nicht in erster Linie an meiner Beratung, sondern an der neuen Firma, die entsprechendes Fachwissen hat.“

Momentan ruhen übrigens wieder die Baumsägen, denn der Naturschutz erfordert von 1. März bis 1. Oktober eine Pause beim Fällen von Bäumen. Auch Hecken und Sträucher dürfen nicht gerodet werden, da sie nistenden Vögeln als Lebensraum dienen. Ein besonders freundliches Detail ist an der Bushaltestelle in der Hegaustraße zu bewundern: Dort blieb ein schmaler Ast mit einem Vogelnest stehen.

Die Baumart

Kugelakazien werden etwa vier Meter hoch und die Krone etwa drei Meter breit. Sie blühen nicht und tragen dementsprechend auch keine Früchte. Sie treiben im Frühjahr eher spät aus und beginnen auch wieder relativ früh damit, ihr Laub abzuwerfen. Beschnitten werden müssen sie alle paar Jahre.