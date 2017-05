Defekter Rauchmelder: Feuerwehr rückt umsonst aus

Der Nachbar hat den Rauchmelder gehört. Dieser war aber kaputt.

Ein Defekt an einem Rauchmelder hat am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhrvermutlich zum Einsatz der Feuerwehr in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Konstanzer Straße geführt. Die Bewohner der Wohnung waren laut Bericht der Polizei nicht da, doch ein Nachbar soll den Alarm des Rauchmelders wahrgenommen haben. Von der verständigten Feuerwehr musste die Wohnungstür geöffnet werden. Schließlich stellte sich heraus, dass ein in der Wohnung installierter Rauchmelder einen Defekt aufgewiesen hatte und dadurch ein Fehlalarm ausgelöst wurde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten deshalb ohne weitere Maßnahmen wieder abrücken.