Radolfzell Das Wunder von Wörgl: Die Chancen eines Lebens ohne Geld

Die Zeller Kultur hat die ungewöhnliche Geschichte des Wunders von Wörgl sehr erfolgreich auf die Bühne gebracht.

Radolfzell – Wären Menschen in einer Welt ohne Geld glücklicher? 1932 mitten in der Weltwirtschaftskrise wagte ein österreichischer Bürgermeister ein Experiment, das über seine 4000 Seelen zählende Gemeinde hinaus weite Kreise zog. Bald wurde es in der Presse als "Wunder von Wörgl" bekannt. Die Zeller Kultur bringt die wahre Geschichte derzeit als Theaterstück auf die Bühne.

Das Skript für das Theater stammt von Felix Benisch. Der Autor orientiert sich stark an der historischen Vorlage. Aufgelockert sind die Szenen durch humorvolle, in zahlreichen Reimschemen geschriebene Lieder. Ausgangspunkt der Handlung ist die deprimierte Stimmung Anfang der 1930er Jahre. Die hohe Arbeitslosigkeit und fast erlahmte Wirtschaft nach dem Börsencrash 1929. Auch in Wörgl liegt vieles im Argen. Der ehemalige Lokführer Michael Unterguggenberger kann im Gemeinderat mit seiner Idee des Schwundgeldes Aufmerksamkeit erregen.

Zunächst zweifelnd schlagen sich nach und nach mehr Gemeinderäte und Bürger auf seine Seite. Als Unterguggenberger neuer Bürgermeister wird, lässt er im Auftrag der Gemeinde eine neue Brücke bauen und Straßen sanieren, sogar eine neue Skischanze entsteht. Das Geld fließt wieder. Damit es weiter im Umlauf bleibt, realisiert der neue Bürgermeister seine zweite Idee: Nur mit einer monatlichen Wertmarke versehenes Geld bleibt gültig. Zehn Groschen kostet eine Marke. So verliert das Geld allmählich an Wert, wenn es nicht ausgegeben wird. Das Wirtschaftswunder von Wörgl zog bald die Aufmerksamkeit auf sich: Aus Frankreich reiste Ministerpräsident Édouard Daladier an. Bis in die USA wurde das Schwundgeld bekannt.

Der Regisseurin Waltraud Rasch ist eine überzeugende, sehr unterhaltsame Inszenierung gelungen. Die Schauspieler überzeugten in ihren Sprechrollen und im Gesang. Als kleines Juwel der Aufführung glänzte der Berliner Akkordeonist Gerhard Schiewe, der mit viel Gefühl die einzelnen Szenen, wie auch die Chansons mit Emphase begleitete.

finden am 21., 22., 23. April und am 5., 6., 7. Mai um 20 Uhr statt. Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

