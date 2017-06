vor 9 Stunden Georg Becker Radolfzell Das Strandbad, der Verkehr und das Parken auf der Mettnau bewegt die Gemüter

Der SÜDKURIER gibt einen aus: Mal über das Strandbad reden. Die Lokalredaktion Radolfzell will in einer Gesprächsrunde erfahren, was Badegäste zum Freibad, Verkehr und Parken auf der Mettnau sagen.