Radolfzell Das Kornett für den neuen Redakteur

Musiker wissen, wo sie am Rosenmontag einen Berliner bekommen – im SÜDKURIER Radolfzell

Der Redakteur sollte den Morgen nicht vor dem Nachmittag loben, das dicke Ende kommt bestimmt. Das ist an einer ganz normalen Fasnacht schon so, warum soll das an einem Rosenmontag anders sein. Der Zeitplan ist straff durchgetaktet. Die Froschenkapelle hat auf 9.30 Uhr ihren Besuch im SÜDKURIER angekündigt: „Damit wir den Neuen kennenlernen können.“

Der neue Redakteur steht brav am Tresen und denkt: „Ob mein Halstuch passt?“ Es ist das Narrizella-Halstuch zum Jubiläum 750 Jahre Stadt Radolfzell. Die Froschenmusik sieht großzügig darüber hinweg und ruft „Narri Narro“. Da ist er, der gemeinsame Grad der Verständigung. Und die Froschenmusik ist so oder so im Jubiläumsmodus, zwar nicht gerade 750 Jahre, doch immerhin 50 Jahre alt. Tobias Franz als Chef der Band holt seinen Mann von der großen Trommel in den Sucher der Kamera: „Hat er uns nicht einen genialen Wagen zum Jubiläum gebastelt?“ Der violette Wagen mit der Aufschrift 50 Jahre Froschenkapelle mit den gelben Frosch-Königen parkt draußen. Stimmt, er ist schräg-genial. Tusch für Markus Bolsinger, er hat den Wagen dekoriert. Genialer Wagen, geniales Jubiläum, „geniale Stimmung“, sagt Tobi Franz.

Nicht nur Männer machen Musik, auch Frauen. Melanie Kindrat ist Tambourmajorin beim Fanfarenzug Burg Hohen Friedingen. Seit sie sieben ist, spielt sie mit. „Das liegt in der Familie“, lacht Michael Debatin. Auch die Rebberg-Musikanten haben eine Chefin, Gabi Maushacke spielt Saxophon und gibt das Kommando. An ihrem selbst gewählten Image „Wir sind die kleinste, aber die lauteste Band“, würden sie gerne basteln. Das sagt Christoph Rimmele: „Wir suchen immer Musiker, vor allem Tiefblech und Trompete.“ E-Mails an christophrimmele@t-online.de.

Kommen wir zum dicken Ende. Das fängt nicht nur in einer Fasnachtsgassenhauerpolonaise ganz langsam oder eben mit einem elektronischen Brief von Jörg Junghanns an: „Hallo Herr Becker und Narri Narro in diesen Tagen, ich bin der Verantwortliche der Holzhauer Musik und wir würden Sie gerne in Radolfzell willkommen heißen.“ Aber gerne doch. Für die Mariner von der MS Holzhauer machen wir auch am Rosenmontagnachmittag die Geschäftsstellentüre auf. Eine extra Kiste Berliner ist gerichtet und der Sekt kaltgestellt. Doch was stellt die Holzhauer Musik der Narrizella auf den Tisch? Einen Musikkoffer mit einem Kornett darin. Dazu ein gerahmtes SÜDKURIER Spezial-Arrangement zum Lied Helele mit Noten und Zahlen. „Unsere Hymne“, sagt Junghanns.

Aha. Und jetzt? Jetzt kommt das dicke Ende. „Jetzt musst Du üben“, sagt Holzer Josch Frengele. Das Kornett ist eine Leihgabe mit Pflichtprogramm. „An der nächsten Fasnacht bekommst Du ein Häs und gehst mit auf Tour.“ Ob das Kornett diese Übung überlebt?

Orden und Pins

Nach einem Narren-Empfang sind alle um ein paar Orden und Pins reicher. Für die Gäste gab's SÜDKURIER-Ansteck- und Umhängeorden, für das SÜDKURIER-Team den Jubiläums-Froschen-Pin oder den Rebberg-Musikanten-Mekki ans Revers. Wie sagt Bass-Mann Horst Lempp: "Beorde mich und mach mich froh, ich ruf Dir zu Narri-Narro."