Moos Das "Kleinod" in Iznang ist jetzt eingeweiht

Das Strandbad wurde nach einem Umbau neu eröffnet.

Unter reger Beteiligung der Bürger wurde das neue Strandbadgebäude in Iznang feierlich eingeweiht. Damit unterhält die Gemeinde Moos nun zwei Strandbäder, die nach den jüngsten Sanierungen den aktuellen Anforderungen nachkommen. In Iznang wurde das Bestandsgebäude mit den Sanitär- und Umkleideräumen umgebaut und ein weiteres Gebäude für einen gastronomischen Betrieb errichtet.

Dort können künftig die Besucher des Bades, aber auch Radler und andere Gäste einkehren und mit schönen Blick auf den See ihre Speisen genießen. Das in Holzbauweise errichtete Gebäude verfügt über einen geschützten Innenbereich mit großflächigen Fenstern zur Seeseite und eine große Außenterrasse. Betreiber wird das Ehepaar Sengül und Ismail Aktas sein, die bereits seit Jahren das Lokal Felsenkeller in Iznang führen. Auch wenn man bis zuletzt noch unsicher war, ob alles rechtzeitig fertig werden würde, konnte der Eröffnungstermin mit den Handwerkern und geladenen Gästen eingehalten werden. Bürgermeister Peter Kessler berichtete in seiner Begrüßung von anstrengenden Wochen, in denen es immer wieder zu Verzögerungen gekommen war und so den Termin fraglich machten. Vor allem der harte Winter hatte die Bauarbeiten am Gebäude immer wieder ins Stocken geraten lassen. Umso erfreuter zeigte sich der Bürgermeister über das "neu entstandene Kleinod", wie er die Anlage nannte.

Erste Sanierungsüberlegungen kamen bereits nach dem Umbau des Strandbades in Moos im Jahr 2010 in Gang. Vor allem der Wunsch nach warmen Duschen wurde dabei formuliert. "Der Eine oder Andere könnte jetzt sagen, dass es teure Duschen geworden sind", stellte Peter Kessler angesichts der Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro fest. Immerhin liegt man damit im Bereich des Erwarteten. Verschiedene Alternativplanungen hatten sich im Vorfeld mehrfach zerschlagen oder stellten sich schlichtweg als nicht finanzierbar heraus. Unter anderem wurde darüber nachgedacht, ob man das Bestandsgebäude aus den 60er Jahren (mit einem Aufbau aus den 80er Jahren) nach abreißen und neu errichten solle. Das hätte jedoch rund 1,8 Millionen Euro Kosten verursacht. Die nun umgesetzte Lösung vereint viele Wünsche, die bei den Planungen zum Umbau geäußert wurden. Besonderer Fokus erhielt das gastronomische Element, dass künftig als Anziehungspunkt am Bodensee-Rundwanderweg fungieren soll.

"Wir haben ein Strandbad geschaffen, dass die Attraktivität sicherlich steigert, und mit der Gastronomie einen Ort der Kommunikation geschaffen", stellte Peter Kessler fest. Die Pächter des Bades haben das Lokal mit dem Namen "Seegucker" versehen, um auf die schöne Aussicht von der holzgedeckten Außenterrasse aufmerksam zu machen.

Die Bauarbeiten

werden die Eintrittspreise stabil bleiben. Erwachsene zahlen weiterhin 2,50 Euro für ein Tageskarte, Kinder (6-18 Jahre), Studenten und Rentner sowie Auswärtige mit Gästekarte 1,50 Euro. Einheimische zahlen für eine Jahreskarte neun Euro, Kinder (bis 18 Jahre) fünf Euro.

Am 3. Oktober 2016 begannen die Entkernungsarbeiten im Bestandsgebäude, eine Woche später die Erdarbeiten für den Neubau des Kiosks. Ende Januar 2017 war bereits das Dach gedeckt. Beide Gebäudeteile sind barrierefrei für die Besucher erschlossen. Im Dachgeschoss ist weiterhin die DLRG -Wachstation untergebracht. Sie ist über eine separate Außentreppe erschlossen. (ja)