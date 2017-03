Radolfzell Das Handy fasten oder doch lieber das Auto? Fastenwillige stehen vor der Qual der Wahl

Thema der Woche: Die Passionszeit ist im Glauben verwurzelt. Heute haben sich aber viele Formen des ­Fastens von der Religiosität abgekoppelt. Zwei Pfarrer aus Radolfzell äußern sich zum modernen Fasten.

Es ist zum Verwirrspiel geworden, zumindest aber ein Gesprächsanlass – und für manche auch ein guter Werbegag: Die Fastenzeit bietet heutzutage reichlich Auswahl an empfohlenen Dingen des Verzichts: Die einen fasten ihr Smartphone, andere ihr Facebook-Konto samt virtueller Freunde und ökologisch Bewusste verzichten aufs Auto. Traditionell handelnde Gläubige verzichten in der Fastenzeit klassischerweise auf Genussmittel wie Alkohol oder auf Süßigkeiten. Die Kölner KJG hat eine originelle Variante entwickelt: Eine Fasten-App mit dem Titel „Dreieinhalb Minuten“. Dreieinhalb Minuten täglich sollen sich Gläubige Zeit nehmen: eine Fitness-Übung machen, an einen geliebten Verstorbenen denken oder Geld an eine Hilfsorganisation spenden. Eine Anleitung, ein besserer Mensch zu werden.

Steckt hinter den vielen Verzichtoptionen ein Trend zum gelebten Glauben oder zeigt die Vielfalt eher eine Tendenz zu trendigem Lifestyle? Münsterpfarrer Michael Hauser kennt sich von Berufs wegen mit der religiösen Fundierung des Fastens aus und formuliert drei Pfeiler der Passionszeit: Sie sei eine Zeit des Gebets, bei der sich der Gläubige auf sich selbst besinne. Zum anderen sei sie eine Zeit des Almosengebens und an dritter Stelle stehe das körperliche Fasten: „Beim Fasten geht es mir nicht um das Kalorienzählen – zumal ich als Person dafür keine gute Werbung wäre – sondern um den Verzicht auf manches, mit dem Ziel, zum Wesentlichen zu kommen.“ In diesen Tagen verordne er sich Tee statt Rotwein, verzichte auf Süßigkeiten, um sich zu fragen: Was brauche ich wirklich?

Dass ganz unterschiedliche Dinge „gefastet“ werden in der modernen Zeit, findet Michael Hauser im Prinzip begrüßenswert, zum Beispiel den Verzicht aufs Auto: „Selbst wenn ich für sieben Wochen die Auto-Nutzung einschränke, verändert das meine Beziehung zum Auto“. Man trage gleichzeitig zur Regeneration der Schöpfung bei. „Ich bin ganz dankbar für die Ausweitung des Fastenbegriffs“. Auch die dreieinhalb-Minuten App aus Köln hält er für eine originelle Idee, Glauben auf zeitgemäße Art zu vermitteln.

Auch Brigitte Haug, Pfarrerin für die evangelische Kirchengemeinde, hält Fasten für sinnvoll: insbesondere, wenn es dazu diene, sich bewusst zu machen, von was man abhängig sei. Allerdings hat Haug Zweifel hinsichtlich der religiösen Fundierung. „Ich glaube, dass heute die wenigsten aus religiösen Gründen fasten“. Im evangelischen Glauben spiele die persönliche Freiheit eine wichtige Rolle, deshalb sei aus ihrer Sicht ein Fastenzwang nicht sinnvoll. Die Passionszeit bewusst zu durchleben, sei empfehlenswert: jeder, der dies vorhabe, erhalte ihre Unterstützung – dennoch sei es nicht der ausschließlich richtige Weg. Wolle man die Passionszeit religiös gestalten, gehörten dazu für sie vermehrtes Beten, auch Andachten. „Fasziniert bin ich von den Muslimen, in dieser Hinsicht sind sie Vorbild“. Muslime richteten sich während des Ramadans in erster Linie nach ihren religiösen Bedürfnissen – „bei uns kann man sich aus dem Alltag nicht herausnehmen“. Das stelle sie mit Blick auf den eigenen Terminkalender fest, er lasse kaum die Zeit und die Ruhe zur inneren Einkehr zu.

Pfarrer Michael Hauser nutzt die Passionszeit, um sich tiefer mit dem Glauben zu beschäftigen. Für ihn gehören die Lektüre religiöser Bücher dazu. Und das Thema Schuld und Buße. Die katholische Beichte werde heute anders gestaltet als früher, sei für ihn aber ein zentraler Aspekt der Seelsorge: „Mit ihr können übrigens gerade Jugendliche viel anfangen.“

So kann man die Fastenzeit gestalten