Radolfzell Das Böhringer Dorfkino startet mit einer ausverkauften Vorstellung

Die Initiative von Rainer Dost erweist sich als inspirierendes Gemeinschaftserlebnis.

Einen tollen Auftakt erlebte das neue Böhringer Kino-Nest. Gut 80 Besucher waren zur ersten Vorstellung von Rainer Dost und seinem Team in den Rathaus-Pavillon gekommen, darunter einige Kurzentschlossene, die an der Abendkasse die letzten Karten ergattern konnten. Mit Vorfreude auf die neue Attraktion im Dorf traten die Kinogäste ein, staunten über die riesige Leinwand, auf der sich im Vorfeld des Film mit Kinowerbung über 30 ortsansässige Firmen als Unterstützer präsentierten, und über die besondere Atmosphäre, die von Anfang an den Saal erfüllte. Schon lange nicht mehr war bei einer Veranstaltung im Ort so viel Wärme spürbar. "Das Kino ist eine super Idee für den Ort und sorgt für ein schönes Miteinander", so Ortschaftsrätin Heike Kuschel, die sich die Premiere nicht entgehen lassen wollte. "Ich freue mich für das Team, dass so viele Menschen gekommen sind." Kurt Betting aus der Ziegelei lobte die Initiative ebenfalls: "Ein schöner neuer Treffpunkt im Dorf und kulturell mal was Neues".

Überwältigt zeigte sich auch Ortsvorsteher Bernhard Diehl, Schirmherr des Dorfkinos: "Ich finde das Kino großartig und der Abend ist ein toller Beginn für die Kinosaison", sagte er. Das Publikum bekräftigte dies mit großem Beifall für Rainer Dost und sein Team. "Unser Gedanke war, etwas aus dem Dorf heraus für das Dorf zu schaffen", schilderte der Initiator den Grundgedanken des Kinos. Ziel sei es, schöne Filme zu zeigen und mit einem netten Drumherum durch passende kulinarische oder kulturelle Überraschungen eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Mit "Monsieur Claude und seine Töchter" und dem Ausklang an der "Adebar" ist das beim Auftakt zweifellos gelungen.

Zwei weitere Komödien zeigt das Böhringer Kinonest am Samstag, 1. April und am Samstag, 6. Mai. Das erste Kinderkino startet am 1. April mit zwei Vorstellungen. Der nächste Kinoblock findet dann im Herbst statt. Programm unter www.rainerdost.de/kino