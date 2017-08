Radolfzell Dank der Tafel muss in der Armut keiner allein sein

Die Kundschaft der Radolfzeller Tafel befindet sich im Wandel. Mehr als die Hälfte sind aktuell Flüchtlinge. Die Kunden zollen den Ehrenamtlichen großes Lob.

Die Gesellschaft ist im Wandel. Das macht sich vor allem bei den Ärmsten bemerkbar. Zum Beispiel im Tafelladen, in dem sozial schwache Menschen mit einem Berechtigungsschein günstig Lebensmittel kaufen können. Diese Institution gibt es seit vielen Jahren in Radolfzell. Die Kundschaft hat sich jedoch gewandelt. Immer mehr Flüchtlinge kommen in den Tafelladen. Schon mehr als die Hälfte ist es momentan. „Es gibt schon ein Konkurrenzdenken unter den Kunden“, erzählt Leiterin Hildegard Gallenschütz. „Manche ältere Menschen kommen nicht mehr. Die Mehrheit der Kunden sind zurzeit junge Flüchtlinge“, sagt sie. Das hat aber nicht unbedingt etwas mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, erklärt sie. Viele ältere Kunden seien mittlerweile verstorben oder andere schaffen den Weg nicht mehr. Die Tafel ist für alle Bedürftigen da, unabhängig von Herkunft oder Religion. Als die Sprache auf Politik kommt, ergibt sich eine kleine Diskussion. Viele befürworten Umverteilung. Wenn die Leute von ihren Löhnen anständig leben können, müssten sie auch nicht mehr zur Tafel kommen, so die einhellige Meinung.

Ab kurz nach zehn Uhr kommen die Kunden in die Radolfzeller Tafel. 50 bis 70 sind es in der Regel. Auf dem Platz vor dem Laden herrscht dann schon manchmal Gedränge. Es dürfen immer nur acht auf einmal in den kleinen Laden. Manche Produkte sind rationiert. Heute gibt es maximal zwei Packungen Milch pro Kopf. Eine Kundin erzählt, dass sie seit fünf Jahren hierher zum Einkaufen komme. Sie hat ein so geringes Einkommen, dass sie ergänzend finanzielle Leistungen vom Jobcenter bekommt. Die Aufstockerin ist alleinerziehend und schämte sich anfangs zur Tafel zu gehen.

Mittlerweile komme sie aber damit klar. „Es sind ja viele Menschen, die darauf angewiesen sind. Man ist nicht allein.“ Geringe Löhne und die hohen Wohnungskosten führt sie als Hauptgründe für den Anstieg der Tafelkundschaft an. „Es gibt in Radolfzell keinen bezahlbaren Wohnraum. Da müsste einmal etwas getan werden“, so die 54-Jährige. Geld sei genug da, es müsse nur gerechter verteilt werden. Ein anderer Kunde war berufsbedingt viel im Ausland und kann von seiner geringen Rente kaum leben. Er erzählt von einer älteren Dame, die ihre kranke Tochter pflege und sich nicht zur Tafel traue, obwohl sie darauf angewiesen sei. „Es gibt viele Menschen mit geringer Rente. Wir bekommen hier ein Gnadenbrot“, so der 64-Jährige. So wie ihm geht es immer mehr Menschen. Beide Kunden loben die Arbeit der Ehrenamtlichen. Es sei hier alles sehr gut organisiert und es herrsche ein respektvoller und freundlicher Umgang.

Das Angebot der Tafel reicht von Obst und Gemüse über Trockenprodukte bis hin zu Milch, Wurst und Käse. Die Flüchtlinge haben ein anderes Kaufverhalten als die deutschen Kunden. Sie kaufen weniger Brot, Wurst und Käse, dafür mehr Reis, Öl und Kaffee. Zweimal in der Woche, mittwochs und freitags von zehn bis zwölf Uhr, hat der Tafelladen geöffnet. Die Waren bekommt die Tafel von Discountern oder durch Spenden. Morgens werden diese im Lager in Rielasingen gesammelt und nach Radolfzell gefahren. Hier räumen die Ehrenamtlichen die Waren ein und bereiten alles vor. „Wir bekommen auch viel Unterstützung von der Bevölkerung. Eine Frau bringt hier regelmäßig gute Waren vorbei“, sagt die Leiterin der Tafel. Der Bedarf steigt und wer spät kommt, hat oft nur noch eine geringe Auswahl. Manchmal gibt es wenig Obst und Gemüse. Über das Kulturamt der Stadt Radolfzell gibt es hin und wieder auch Freikarten für kulturelle Veranstaltungen. Viele, gerade ältere Menschen, sind einsam. Da hilft die Kooperation mit der Stadt.

Zum Tafelladen

Der Radolfzeller Tafelladen besteht seit 2009 und ist Teil des Verbundes der Tafeln im Landkreis Konstanz. Weitere Standorte sind Singen, Engen, Stockach und Konstanz. Seit 2011 produziert die AWO (Arbeiterwohlfahrt) im Tafelgarten Gemüse nur für die Tafel. Im Tafelgarten werden Arbeitslose beschäftigt, um sie wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Öffnungszeiten des Tafelladens in Radolfzell: Mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr. Für weitere Auskünfte zum Radolfzeller Tafelladen: (0 77 31) 18 33 10. (jre)