Radolfzell DGB-Jugendcamp: Seit 50 Jahren Spaß und politische Bildung

Das DGB-Jugendcamp Markelfingen feiert Jubiläum: Früher wie heute soll die Jugend für Gewerkschaftsarbeit begeistert werden. Dabei gehören Bildung und Spaß im Camp zusammen.

Ein Che-Guevara Lied ertönt auf dem Festplatz des Markelfinger Jugendcamps. Dort wird das 50-jährige Bestehen des DGB-Jugendcamps gefeiert. Thomas Giessler ist dazu extra aus Berlin angereist. 1983 war er erstmals beim Camp dabei und erläutert im Gespräch mit dem SÜDKURIER die Faszination des DGB-Jugendcamps Markelfingen: "Ich komme aus einem Dorf im Schwarzwald und konnte hier erstmals politisch aktiv werden. Jugendliche können sich hier ausprobieren. Man kommt in politische Diskussion und auch Aktion. Ich erinnere mich noch an die Panzerknackeraktion in den 90ern, als damals die Jugendlichen mit Staubsaugern zur deutschen Bank in Konstanz gegangen sind, um für Umverteilung zu werben." Auch heute, entgegen der weitläufigen Meinung, sei die Jugend noch politisch aktiv und interessiert, so der 55-Jährige, der in der Abteilung Bildung des DGB-Bundesvorstandes arbeitet.

Wer das wissen muss, ist die Jugendbetreuerin Linda Weigel aus Stuttgart. Die 24-Jährige studiert soziale Arbeit in Stuttgart und engagiert sich als Teamerin im Jugendcamp Markelfingen. Sie erläutert die Grundideen: "Wir haben immer verschiedene Themen und jedes Jahr ein spezielles Motto. Dieses Jahr geht es um die Bundestagswahl. Dazu wurden Parteiprogramme durchgearbeitet, wobei bis auf die Abgrenzung gegen Rechts, politische Neutralität gewahrt werden sollte." Es gibt Seminare zu vielen Themen, wie etwa Öffentlichkeitsarbeit, physische und psychische Belastung am Arbeitsplatz oder gesellschaftspolitische Entwicklungen. Das Schönste, so Linda Weigel, sei es, wenn man sehe, wie die Jugendlichen verstehen, dass die Gewerkschaften keine seltsamen Sekten seien, sondern sich aktiv für die Arbeiter und deren Belange einsetzen.

Im Camp wird aber nicht nur Bildung vermittelt, sondern auch Zusammenhalt. Dazu gehört das Feiern, welches jedoch hin und wieder mal für Missmut bei dem ein oder anderen Zeltplatznutzer der Umgebung sorgt. Schließlich kommen zu den Camps meist zwischen 60 und 200 junge Menschen zusammen, so Andre Fricke, Bezirksjugendsekretär des DGB Baden-Württemberg. Der 31-Jährige ergänzt: "Ab und zu kommen Beschwerden, es hält sich aber schon in Grenzen. Die politische Bildungsarbeit überwiegt bei unseren Camps. Dazu schaffen wir eine entspannte Atmosphäre." Diese lockere Atmosphäre, die von vielen gelobt wird, ist auf dem Gelände auch an diesem Tag zu spüren. Die Gewerkschafter sind bester Laune bei bestem Wetter. Das Camp erfreue sich nach wie vor großer Beliebtheit, betont der DGB-Jugendbildungsreferent Jonas Weber. Der DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann sieht es genauso und sagt begeistert: "Die Jugend kann bei uns über den Tellerrand schauen und das ein oder andere Paar hat sich bei uns auch schon gefunden. Es sind Freundschaften gewachsen. Und es ist immer schön, ehemalige Camp-Teilnehmer später in beruflicher Position in der Gewerkschaft zu sehen. Man könnte das Camp durchaus als Kaderschmiede bezeichnen."

Auch Nese Erikli (Bündnis90/Die Grünen) besucht den Festakt. Die Konstanzer Landtagsabgeordnete hebt den politisch-demokratischen Stellenwert solcher Camps hervor: "Die Arbeit verändert sich immer weiter und die Gewerkschaften sind auch nicht gerade überlaufen. Da ist es wichtig, die Jugend für Politik zu interessieren. Hier wird wertvolle Bildungs- und Vernetzungsarbeit geleistet."

Das Jugendcamp fand erstmals im Sommer 1967 statt. Genutzt wird das Gelände in erster Linie von der deutschen Gewerkschaftsjugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), steht aber grundsätzlich allen Interessierten offen. Die Camps dauern meist bis zu fünf Tage. Für manche politische Seminare gibt es eine Freistellungsmöglichkeit durch den Arbeitgeber. Auf dem Gelände stehen zwei Großzelte, zwei Workshopzelte, ein Workshopraum, ein Videozelt und ein Fotolabor. In den 20 Wohnzelten ist Platz für bis zu 200 Teilnehmer/innen. Diese sind in der Regel zwischen 16 und 28 Jahre alt. Interessierte können sich bei Jugendbildungsreferent Jonas Weber melden, Tel.: 0711/2028-260, E-Mail: jonas.weber@dgb.de.