Radolfzell Christoph Manz ist mit dem Standort der "Tanke am See" glücklich

Christoph Manz ist mit dem Standort der "Tanke am See" glücklich

Wortwörtlich alles im grünen Bereich: Mit dem Standort der "Tanke am See" ist Betreiber Christoph Manz näher an der Natur als mit seiner vorherigen Kultkneipe "Tanke" am Rand der Altstadt. Für den Gastronomen ergeben sich neue Möglichkeiten.

Das Nachfolgeobjekt der Kultkneipe "Tanke" hat seit Mai an der Karl-Wolf-Straße geöffnet. Inhaber Christoph Manz musste den Standort im Herzen der Stadt an der Untertor-/Ecke Brühlstraße nach 26 Jahren aufgeben, weil ein Investor dort Wohnbebauung schaffen will. Mit einem neuen Konzept hat er die "Tanke am See" geöffnet. Bezeichnenderweise in einem Gebiet, das den Namen "Herzen" trägt.

Auch wenn Manz den Abbruch der ehemaligen Tankstelle weiterhin bedauert und für unnötig hält, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärte, ist er glücklich mit dem neuen Standort an der Fortsetzung der Radolfzeller Uferpromenade. Und offenbar sind ihm die Stammgäste treu geblieben. "Das war immer mein Konzept für den neuen Standort – die Tanke plus X", sagt Christoph Manz, wenn man ihn nach der Ausrichtung der Kneipe fern der Innenstadt fragt. Dabei ist sie gar nicht wirklich weit entfernt. Vom Bahnhof sind es gerade einmal sieben Gehminuten bis zur "Tanke am See", die auch leicht über den Parkplatz an der Bora-Sauna zu erreichen ist.

Neben den Stammgästen, die Manz aus der Brühlstraße an den See gefolgt sind, kommen bisher auch immer wieder einige Neugierige und Touristen an die Kneipe. Vom praktisch gegenüber angesiedelten Skateplatz indes kommen zu gut wie keine der meist jugendlichen Nutzer der Anlage.

Dabei könnte es in Zukunft durchaus auch sportlich auf dem ehemaligen Gelände des Motorsportvereins zugehen, den Manz für seine Belange gepachtet hat. Eine provisorische Beachvolleyball-Anlage und eine Boulebahn sind bereits angelegt. Schon allein durch diese Elemente ist die Ausrichtung der "Tanke am See" anders angelegt als der Vorgänger. Christoph Manz könnte sich eine Verschiebung der Aktivitäten in den späten Nachmittag und frühen Abend durchaus vorstellen. "Das ist ohnehin die schönste Zeit hier. Dann profitiert die Atmosphäre hier von dem vielen Grün", sagt er.

Gleichwohl befindet sich alles in der Tanke am See noch in der Experimentierphase, wie Manz sagt. Manches wiederum wird definitiv fortgeführt. So findet demnächst die Blues-Night statt, wo wie eh und je "Fast Eddy" mit seiner Bluesband in der Tanke zu Gast sein wird. Auch am See.