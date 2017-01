Radolfzell Chance für Mieter: Neue Wohnhäuser werden in der Weinburg gebaut

Der Spatenstich für drei neue Wohnhäuser an der Weinburg ist gemacht. Die Baugenossenschaft lässt 50 Mietwohnungen bauen.

Investitionen in Beton lohnen sich. Die Gunst einer lange zurückliegenden Entscheidung machte sich nun die Baugenossenschaft Hegau zunutze: In den 90er Jahren hatte die Genossenschaft das Grundstück an der Weinburg in der Gustav-Troll-Straße erworben, wegen des Vorrangs vieler anderer Projekte beginnt das Bauprojekt erst jetzt: ein Bauprojekt in erstklassiger Wohnlage in Radolfzell auf einem Grundstück, das jetzt ein Vielfaches kosten würde.

Axel Nieburg, Vorstand bei der Baugenossenschaft, macht keinen Hehl daraus, dass sich die Bedingungen geändert haben: In Radolfzell Grund und Boden zu verträglichen Preisen zu erwerben, sei schwierig, hoch seien außerdem die Baukosten. Die Wohnungsnot in Konstanz strahlt weiterhin auf die Nachbarstädte, auf Radolfzell und Singen, aus. Die Genossenschaft bemühe sich dennoch fortlaufend um den Erwerb von Flächen, denn der Bedarf ist hoch.

Das aktuelle Projekt umfasst drei Häuser, in denen etwa 50 Mietwohnungen untergebracht werden sollen. Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen sollen entstehen, angesprochen sind Mieter jeden Alters, da die Wohnungen barrierefrei gestaltet werden. In der Mitte wird eine Tiefgarage Platz finden. Nieburg betont die Rolle der Baugenossenschaft als eines Bauherren, der gegen den Trend arbeite: Es gehe an dieser Stelle nicht um Eigentumswohnungen, für die der Markt ebenfalls ausreichend Käufer findet, sondern um Mietwohnungen, die am stärksten nachgefragt würden. "Wir kalkulieren wirtschaftlich, es geht bei uns nicht um Gewinnmaximierung." Etwa 13 Millionen Euro investiert die Genossenschaft. Einen genauen Mietpreis könne er nicht nennen, das sei unseriös, wenn nicht einmal alle Arbeiten für das Bauprojekt ausgeschrieben seien. Im Schnitt liege die Miete bei der Baugenossenschaft Hegau bei 5,53 Euro pro Quadratmeter.

Ein wenig werden sich Wohnungssuchende noch gedulden müssen. Das Projekt soll bis Sommer oder Herbst 2018 abgeschlossen sein. Der Wohnungsmarkt von Konstanz über Radolfzell bis Singen sei extrem eng, umso wichtiger sei das Engagement von Genossenschaften: "Es handelt sich um etwas wie privat finanzierte Sozialarbeit. Wir sind sicher ein Teil der Lösung." Die Bauphase selbst sei zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls ein schwieriger Balanceakt: "Die Handwerksbetriebe sind komplett ausgelastet. Da wir vertrauenswürdig sind, schaffen wir es trotzdem, die Aufträge zu vergeben."

Über mangelnde Auslastung ihrer Betriebe können die Vertreter der anwesenden Baufirmen tatsächlich nicht klagen. "Wir wissen nicht, wo wir zuerst hinsollen", bestätigt Oberbauleiter Achim Frank von der Firma Motz, die bei dem Genossenschaftsbau für die Geländesicherung Sorge tragen soll. Im Moment bearbeite man einen großen Auftrag der Firma Airbus in Immenstaad und das Projekt in Radolfzell – einige Bohrgeräte habe man sich bereits leihen müssen, weil alle eigenen im Einsatz waren. "Die Auftragslage ist hervorragend", bestätigt auch Christoph Joos, Leiter der Firma Joos, die für die Erdarbeiten zuständig ist. Eigentlich hätte seine Firma diesen Auftrag nicht annehmen dürfen, so eng seien die Kapazitäten. "Aber es ist halt Radolfzell, da macht man es dann doch." Für die Zukunft sehe er große Probleme in der Rekrutierung des geeigneten Personals. Es fehle an Maschinisten, an Lastwagenfahrern, an allen Fachkräften vom Maurer bis zum Elektriker. Im Moment finde er noch Personal, "das klappt aber nur, wenn man sich das Personal selbst heranzieht" – und hofft, dass einige im Betrieb bleiben. Arbeit wird es in den kommenden Monaten für alle genug geben.

Weitere Wohnprojekte