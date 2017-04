Radolfzell Casting für das SÜDKURIER-Megathlon-Team

Zum Bodensee-Megathlon werden über 2000 Sportler erwartet, auch der SÜDKURIER sucht Mitstreiter für sein Team 2017

Das Herzenbad wird am Sonntag, 23. Juli, das Mekka für Fastprofis und ambitionierte Freizeitsportler im Ausdauerbereich, wenn der Bodensee Megathlon rund um Radolfzell ausgetragen wird. Die Veranstalter rechnen mit über 2000 Sportlern, die in den fünf Sportarten Schwimmen, Radfahren, Inlineskaten, Mountainbiken und Laufen als Einzelstarter, im Duo oder im Fünfer-Team an den Start gehen.

Die Schwimmer müssen einen Dreiecks-Kurs mit Start und Ziel im Herzenbad über 1,5 Kilometer absolvieren. Die Rennradfahrer haben eine 42 Kilometer lange Strecke auf der Höri zu bewältigen, die Inlineskater rollen auf der Rundstrecke über Bankholzen, Bohlingen, Überlingen am Ried 20 Kilometer, für die Mountainbiker geht die 36 Kilometer lange Strecke den Schienerberg rauf und Richtung Bohlingen wieder runter, die Läufer müssen den fünf Kilometer lange Rundstrecke durch die Stadt zwei Mal bewältigen und sind 10 Kilometer unterwegs.

Das sagt der Veranstalter zu den Startbedingungen: Als Einzelstarter und als Paar dürfen ambitionierte und gut trainierte Ausdauerathleten ab 18 Jahren starten; im Team dürfen mit Bestätigung der Eltern Jugendliche ab 14 Jahren eine Disziplin übernehmen. Der Wettkampf ist offen für jedermann. Einzelstarter können entweder in der Aktiven-Klasse oder in der Master-Klasse (40 Jahre oder älter) an den Start gehen.

Das SÜDKURIER-Medienhaus sucht zusammen mit den Partnern Aqualung/Aquasphere, Zweirad Joos, Intersport Schweizer, Yeti Radolfzell und Move Singen für jede der fünf Disziplinen einen Starter für das "SÜDKURIER Megathlon Team 2017". Es werden Startplätze sowie ein professionelles Coaching durch die Paten in den fünf Disziplinen verlost. Unterstützend gibt es noch ein Kraft- und Ausdauertraining. Die Auftaktveranstaltung des SÜDKURIER Megathlon Teams 2017 ist auf Freitag, 19. Mai, angesetzt. Danach startet eine zweimonatige Trainingsphase bis zum Wettkampf am Sonntag, 23. Juli.

Bewerbungsunterlagen im Internet unter: www.suedkurier.de/ megathlon