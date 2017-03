Radolfzell CDU will keine Fläche im Strandbad für die Mettnaukur opfern

Gemeinderat Radolfzell diskutiert in der Sitzung am Dienstag, 21. März, ab 16.30 Uhr über die Aufstellung eines neuen Flächennutzungs- und Bebauungsplan auf der Mettnau

Idyll im Strandbad soll bleiben: Die CDU-Fraktion möchte auf keinen Fall, Flächen des Strandbads für die Erweiterungspläne der Mettnaukur opfern. Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Dienstag weist Stadtrat Christof Stadler noch einmal auf den Antrag seiner Fraktion hin. Er lautet: „Keine Abtrennung oder Bebauung des Strandbades durch die Mettnaukur. Ein Baukörper würde zwangsläufig zu Konflikten führen, da das Ruhebedürfnis der Kurgäste mit der Erlebniswelt des Strandbades kollidiert und es wäre einer der wertvollsten Bereiche des Bades davon betroffen.“ In der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans für den Bebauungsplan Hermann-Albrecht-Klinik sollen 5000 Quadratmeter im östlichen Teil des Strandbades Richtung Strandcafé für die Erweiterungspläne der Mettnaukur abgetreten werden.



Stadler will für die beliebteste Zone im Strandbad kämpfen: „Wir haben vor Jahren der Kur einen Strandbadstreifen zur Erweiterung des Strandcafés überlassen, dies war für die Entwicklung des Cafés notwendig, sie schadete dem Bad nicht.“ Der jetzige Geländeanspruch zerstöre das Strandbad, da nütze auch die angedachte Ausweitungen in den Mettnaupark nichts, so der CDU-Stadtrat.