Radolfzell CDU kritisiert Stadtverwaltung wegen Stadtentwicklung

In Sachen Stadtentwicklung und Kapuzinerareal haben die Fraktionen im Gemeinderat Radolfzell Erörterungsbedarf, die CDU bittet jetzt zum Gespräch an der Obertorbrücke

Der Investorenwettbewerb für das Kapuzinerareal am Stadtgarten ist im Gemeinderat vor zwei Wochen gescheitert, das Verfahren steht wieder am Anfang. Die CDU sucht nun das Gespräch mit den Bürgern über die grundsätzliche Ausrichtung der Stadtentwicklung. Dafür hat sie einen Termin direkt am Kapuzinerareal festgesetzt: Am Samstag, 10. Juni, will sie an der Obertorbrücke über den Stadtgarten mit Bürgern in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ins Gespräch kommen.

In einer Mitteilung, die CDU-Stadtrat Bernhard Diehl verschickt hat, heißt es: "Viele fragen sich, was ist mit unserer Stadtentwicklung los? Das können wir gut verstehen, eine zufriedenstellende Antwort gibt es nicht." Radolfzell habe sich durch Projekte wie dem Seemaxx gut positioniert, daran gelte es anzuknüpfen. Die Kritik lautet: "Das Jahrhundertprojekt Stadt-Bahn-See kam durch den Rückzug der Verwaltungsspitze nicht in die von Wirtschaft und Tourismus erhoffte Umsetzung."

Noch einmal nennt die CDU-Fraktion Gründe, die zum Scheitern des Investorenwettbewerbs für das Kaupuzinerareal geführt hätten: "Die Vorgaben waren nicht zielführend. Auf einer Briefmarke ist es sehr schwer, einen Sportplatz zu bauen." Wenn bei solchen Grundstücksverkäufen auf Gewinnmaximierung gesetzt und das Ergebnis weitgehend den Investoren überlassen werde, stehe das im Gegensatz zu einem guten städtebaulichen Ergebnis. "Der Standort für einen Lebensmittelmarkt war ebenso umstritten, wie die Stärkung des Handels der Altstadt durch Sortimente, die in der Innenstadt schon angesiedelt sind.

" Die CDU spricht einen schwerwiegenden Mangel aus ihrer Sicht an: "Für diesen Standort gibt es nach unserer Meinung kein schlüssiges Verkehrskonzept. Eine überdimensionierte Bebauung passt nicht zu unseren Vorstellungen und würde alles Bisherige an Verdichtungen in unserer Stadt toppen." Eine zukunftsweisende Stadtentwicklung in dieser Lage müsse räumlich bis zu den früheren Güterhallen reichen. Dazu bedürfe es einer Analyse, "sie fehlt in unserer Stadt", heißt es in der Mitteilung der CDU.