Radolfzell CDU-Generalsekretär Manuel Hagel zu Gast bei der Jungen Union Kreis Konstanz

Zum Jahresauftakt begrüßte die Junge Union (JU) Kreis Konstanz prominenten Besuch im Scheffelcafé in Radolfzell: Der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg Manuel Hagel gab sich die Ehre und sprach vor rund 50 Gästen des Neujahrsbrunches der JU zu den Themen Bildung und Sicherheit

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vorab betonte Hagel seine Verbundenheit zur Jungen Union Konstanz, wie diese in einem Presseschreiben mitteilen. In seiner Rede streifte der neue Generalsekretär verschiedene politische Themen. „Der Meister muss wieder Bedeutung haben, nicht nur der Master!“, lautete einer der zentralen Sätze von Hagel beim Thema Bildung und Beruf. Die Union wolle auch weiterhin die berufliche Ausbildung stärken und diejenigen in den Fokus stellen, die nicht studieren. Anstatt Abitur für alle müsse Baden-Württemberg wieder die Wertschätzung für den Einzelnen mit seinen individuellen Fähigkeiten Bedeutung geben. „Die CDU wird auch weiterhin für das mehrgliedrige Schulsystem kämpfen“, erklärte Hagel.

Eine der zentralen Aufgaben sei es, den Bürgern wieder ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Wertvolle Ressourcen sollten nicht mit der Erarbeitung von unnötigen Reformen verschwendet werden. Beim Thema innere Sicherheit hob er vor allem die Einführung der Body-Cams lobend hervor. „Seit Beginn der neuen grün-schwarzen Landesregierung wurde die Polizei gestärkt und so zerstörtes Vertrauen aus der Vergangenheit wieder hergestellt“, lobte Hagel die Regierungsarbeit seiner Partei.

Dennoch müsse sich die CDU immer wieder auf ihre drei Wurzeln, das Christlich-Soziale, das Liberale und das Konservative als Fundamente der Partei besinnen. Seit Gründung der Bundesrepublik gehöre dies laut Hagel zur Stärke der Union.

In der abschließenden Fragerunde ging er auf die verschiedensten Themen ein, darunter Umweltschutz, Parteistrukturreform und aktuelle europapolitische Fragen. „Die Mitglieder aus JU und CDU, wie auch kommunale Amtsträger aus dem gesamten Landkreis sind sich einig, dass dies ein gelungener und mitreißender Start in das politisch wichtige Jahr 2017 war!“, sagte Levin Eisenmann, Kreisvorsitzender der JU, abschließend.